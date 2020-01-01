美國夫婦半夜聞怪聲急報警　背後真相笑爆網民

家裏出現不明聲響，總會擔心遭到闖空門。不過近日在美國北卡羅萊納州發生件烏龍報案，一對夫妻，在半夜聽到家中傳來奇怪噪音，嚇得兩人趕緊報警求救，沒想到警方到場處理後，發現兇手竟是家中的「掃地機器人」。

湯瑪士夫妻家中的掃地機器人半夜突然自己啟動，嚇得倆人報警鬧出一樁烏龍。（unsplash／kowon-vn）

《今日美國》29日報道，湯瑪士（Thomas Milam）和老婆伊麗莎（Elisa）在家中看電影，夜深人靜時卻聽到樓下傳來奇怪的噪音，倆人瞬間警戒。湯瑪士受訪時表示，當下他們聽到聲音，倆人馬上暫停電影，並讓伊麗莎找個安全的地方待着。

湯瑪士拿着槍對著房間門口，他形容當時不明的聲音愈來愈近，他要老婆打911報警。不到一分鐘警方變現身並開始搜查。不過警方搜查卻發現屋內沒有小偷，他們要湯瑪士放下槍，之後指着屋內的掃地機器人問是不是他們的。

結果一切都是場烏龍，湯瑪士家中的掃地機器人夜晚自行啟動，結果在家中巡掃時，卡在樓梯下方，之後便開始不斷撞牆。湯瑪士夫婦出了個大糗，並在臉書貼文：「大家聖誕快樂，記得要關掉家中的掃地機器人。」當地警方也將事件經過放上網。

相關圖輯：掃地機器人七大使用秘訣（點圖放大閱讀▼▼▼）

+ 4 + 3 + 2

延伸閱讀：

搭機5件事 空服員不做！你最好也別做

影／澳洲驚現血色天空！ 逾4千人逃往海邊避野火

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】