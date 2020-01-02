泰國慶跨年變忌日倒數　車隊工程師放煙花炸爛面　未婚妻抱屍痛哭

泰國甫踏入新年發生煙花致命意外，一名英國男子燃點50厘米長的煙花筒期間，煙花突然朝著其臉部爆開，他推倒地上臉部被炸至血肉模糊，救護員趕到當場證實他不治；網上片段見到死者的泰籍未婚妻一直緊抱遺體痛哭，場面令人心酸！

50歲的死者麥克拉倫（Gary McLaren）當晚與未婚妻賈絲明（Jasmine），以及多名朋友在渡假勝地芭堤雅的「Miami A Go Go」酒吧參加跨年派對，準備倒數迎接新一年，期間麥克拉倫走到酒吧外燃點50厘米長的煙花筒。報道引述目擊者稱，麥克拉倫第一次燃點失敗，嘗試第二次，豈料煙花筒突然冒煙並射出煙花，直接擊中麥克拉倫臉部，強大衝擊力更將他炸飛倒地。

警方及救護員接報到場，即時替麥克拉倫進行心外壓，可惜終告返魂乏術，現場遺下一攤血跡；事後麥克拉倫的遺體被送到醫院進行解剖。

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從網上片段所見，賈絲明驚悉未婚夫喪生，激動得抱著已蓋上白布的遺體痛哭,；她其後透過社交網facebook悼念未婚夫，「親愛的，這是（我們）最後照片。寶貝，你將會永遠在我心中。麥克拉倫，安息。」

麥克拉倫的親友亦紛紛在賈絲明的facebook留言悼念，「對我而言，你就像我的兄弟，非常感激你為我及兒子帕森斯（Corey Parsons）所做的一切，我沒齒難忘。」有人更上載賈絲明早前向麥克拉倫「求婚」的照片作悼念，「我永遠都會記得，你當晚有多開心。麥克拉倫，安息，你是一個好朋友及兄弟。賈絲明，請接受我們最深切的慰問。若果麥克拉倫家屬需要幫忙，請告知我們。」

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報道指出，麥克拉倫來自英國北安普敦郡小鎮科爾比（Corby，Northamptonshire），畢業於高等教育學院特雷瑟姆（Tresham），移居泰國後仍不時回老家探親，最近一次是在去年12月，豈料當日一別成永訣。警方表示，英國駐曼谷大使館已獲知會麥克拉倫的死訊。

麥克拉倫生前是鈴木MotoGP團隊的數據工程師，任職長達11年，鈴木車隊在twitter發文哀悼：「驚聞麥克拉倫死訊，我們非常難過，他在車隊工作了11年，期間視所有人為好朋友，我們很懷念他！」