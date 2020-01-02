【澳洲山火．有片】消防員駕車逃離烈火片段曝光　袋鼠驚慌大逃亡

世界說
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澳洲山火至今焚燒多時，新南威爾斯省（New South Wales）消防局日前在Twitter上載影片，拍下他們在駕駛消防車時遇到重重烈火包圍，驚險逃生的場面。

事發在新南威爾斯南部諾拉（Nowra），消防車行駛的路面兩側有熊熊烈火，且突然火勢加劇，快將吞沒消防車，車上消防員連忙拿出滅火毯蓋住車窗。消防車最後成功加速逃離，場面驚險。

澳洲消防員在熊熊烈火包圍下駕車驚險逃生（影片截圖）

大火至今已造成最少15人死亡，當中包括三名消防員；另有17人失蹤，1300間房屋被焚毀。與此同時，亦有許多動物走避不及命喪火海。

澳洲科學家里昂（Mitchell Lyons）日前拍到大批袋鼠逃亡，畫面驚心動魄。棲息地遭無情火吞噬，只見這數十隻袋鼠狂跳逃走，里昂在Twitter形容，牠們可能不知道要怎麼避開車子，但絕對知道要怎麼逃離大火。

🔻澳洲山火情況🔻

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