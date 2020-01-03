澳洲AirlineRatings評2020年全球最安全航空公司　國泰排第九

澳洲國際航空專業評鑑網站AirlineRatings監察405間航空公司，1月2日列出2020年全球最安全的20間航空公司，以及10間最安全的廉航公司。澳洲航空（Qantas）排名第一，新西蘭航空（Air New Zealand）排名第二，第三位是長榮航空。

澳洲航空2014年至2017年連續4年奪冠。由於網站在2018年無法確定顯然優勝的航空公司，讓首20位航空公司共同分享獎項，並按字母排列它們。

2020年第4至第20間最安全廉航公司分別為阿提哈德航空（Etihad Airways）、卡塔爾航空（Qatar Airways）、新加坡航空（Singapore Airlines）、阿聯酋航空（Emirates）、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）、國泰航空（Cathay Pacific）、維珍澳洲航空（Virgin Australia）、夏威夷航空（Hawaiian Airlines）、維珍航空（Virgin Atlantic）、TAP葡萄牙航空（TAP Air Portugal）、北歐航空（SAS）、皇家約旦航空（Royal Jordanian）、瑞士航空（Swiss）、芬蘭航空（Finnair）、漢莎航空（Lufthansa）、愛爾蘭航空（Aer Lingus）及荷蘭皇家航空（KLM）。

網站的編輯亦選中十大最安全的廉航公司，字母順序分別為阿拉伯航空（Air Arabia）、Flybe、邊疆航空（Frontier Airlines）、香港快運航空（HK Express）、IndiGo（靛藍航空）、沃拉里（Volaris）、伏林航空（Vueling Airlines）、西捷航空（WestJet Airlines）及威茲航空（Wizz Air）。

Airline Ratings.com的編輯以及其業界顧問在進行評分時，慮及多個因素，包括航空公司領導層與政府機構的關係、政府審核、墜機及嚴重事件紀錄、機隊機齡、財務狀況、機師訓練以及公司文化。