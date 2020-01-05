英國餅店推「素食牛扒批」領新潮流　肯德基跟風推新口味素食漢堡

衛報報道，英國最大的連鎖烘培坊Greggs推出新口味的素食產品--無肉版的牛扒批。

Greggs上次推出無肉版香腸捲大受歡迎後，一直在設法為其他人氣商品開發素食版本。Greggs在英國各地共有2000家門市，服務超過600萬名顧客。新品此時上市正好配合鼓勵吃素的「素食1月」運動。

無肉牛扒批仿原始牛扒批的特色，包括96層酥皮，但沒有刷上蛋汁。內餡不再是牛肉，而是採用純素植物肉工廠Quorn出品的菇類菌蛋白，混以洋葱末和無肉醬汁。定價1.55英鎊（約港幣16元）起，2日起在1300家門市先行販售，16日再推廣到剩下的700家門市。

Greggs推出的無肉牛扒批仿原始牛扒批的特色，包括96層酥皮，但沒有刷上蛋汁。（Greggs官網）

Greggs執行長羅格 . 懷特斯德（Roger Whiteside）表示：「我們的無肉版香腸捲大為成功，就孜孜不倦地努力，想拓展純素食商品，並為那些希望減少攝取肉類的人提供更多可隨時享用的美味鹹點。」

Greggs的無肉版香腸捲也用Quorn植物肉製作內餡，去年1月推出，已經躋身店內10大人氣商品之一，帶動該品牌銷售大增13.4%。Greggs表示，購買素食香腸捲的顧客僅14%吃純素，高達三分之二是想減少肉類攝取量。

Greggs的無肉版香腸捲也用Quorn植物肉製作內餡，去年1月推出，已經躋身店內10大人氣商品之一（Greggs官網）

新年前，外界一直揣測無肉版香腸捲之後的新口味，有人看到店內掛出牛扒批海報，照片開始在社群媒體轉傳。多家零售商著眼於愈來愈多的彈性素食人口，正擴大提供素食選擇。彈性素食是以植物性飲食為主，偶爾補充肉類。

Greggs素食系列取名Gro，主打35種產品，包括牛扒批、辣豆醬、拖肥糖椰棗糕等素食版替代品，除旗下2000家門市外，還經由4000家獨立零售商代銷。另外，這家烘焙連鎖店已開發出近120款純素葡萄酒，全部的啤酒和蘋果酒系列也都將在2020年變成素食食物。

除Greggs之外，英國超市Waitrose也增加素食選擇，自有和其他品牌共推出逾30種新商品，其中許多都是首次問世。肯德基炸雞快餐店2日起也能買到新口味素食漢堡。素食堡因為先前試賣成功，現已成菜單常設品項。

除Greggs之外，英國超市Waitrose以及肯德基都相繼推出了素食產品 :

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