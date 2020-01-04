美殺伊朗聖城軍指揮官　蘇萊曼尼「死無全屍」　僅憑戒指辨認身份

美國總統特朗普3日發表演說，指出下令無人機擊殺伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）目的不是發動戰爭，而是阻止戰爭發生。無論如何，美國目的已達，將其在中東其中一枚「眼中釘」拔除。

這張由伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）辦公室發布的照片，拍得蘇萊曼尼於2015年3月27日到哈梅內伊住所內的清真寺出席宗教儀式。有關方面就是憑空襲現場其中一具屍體手上所戴戒指，確認蘇萊曼尼已死。

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美媒透露，美軍早已掌握蘇萊曼尼的行蹤。他1日出現在敘利亞，接着前往黎巴嫩，2日飛抵伊拉克巴格達，飛機才剛降落，美軍兩架「死神」無人機就已凌空盤旋。等一行人分乘兩輛汽車離開時，兩架無人機同時發射共四枚地獄火飛彈，精準炸死蘇萊曼尼和真主黨旅指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）等人。

土耳其國營通訊社拍到的襲擊後畫面可看到，車輛殘骸在路肩燃燒，支離破碎的遺體放置在路面，從其中一人手指上的戒指可證實蘇萊曼尼被炸身亡。

▼巴基斯坦當地時間當地2011年5月2日，美國海豹特種部隊在巴基斯坦境內的一次軍事行動中殺死「九一一」事件主腦、恐怖組織蓋達組織（Al Qaeda）領袖拉登（Osama bin Laden）。想看有關他被殺經過的詳情，請點擊放大觀看：

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蘇萊曼尼指揮革命衛隊「聖城軍」，替伊朗進行海外代理人戰爭，負責情報、訓練等非實戰工作，直屬於最高領袖哈梅內伊，可稱是「一人之下，萬人之上」。特朗普表示，蘇萊曼尼是全球頭號恐怖分子，正計劃攻擊美國的外交官員與軍事人員，但被美方當場逮到、就地了結，還指美國早該收拾掉蘇萊曼尼。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接受霍士新聞網絡訪問指出，蘇萊曼尼近日積極在伊拉克附近國家活動，就是在策劃一場重大攻擊，除了針對美國外也不惜捲入當地人。蓬佩奧還順便批評歐洲盟友在這件事情上「沒幫太多忙」。「英國、法國、德國都必須要了解，」他說：「美國所做的事也是在保護歐洲人。」

極端組織ISIS領袖巴格達迪傳在2017年6月被殺，但在2018年ISIS釋出一段錄音反駁他已逝世的消息。不過他最後仍然死在美軍的追擊行動中，他最後是引爆所穿炸彈背心自殺。（Reuters）

▼美軍2019年ISIS「恐怖魔頭」巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），後者最後自殺。想知有關經過，請點擊放大觀看：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】