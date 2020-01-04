美限制AI軟件出口背後的中美科技戰　貿易戰外另一擴展全球戰役？

中美貿易戰稍為緩和之時，美國政府再出招，1月3日宣布對人工智能（AI）軟件出口實施限制，外界視為另一項針對中國的措施。事實上，中美之間的科技戰早已上演，成為另一戰線，且專家認為就算中美貿易談判有成果，也不會令科技冷戰停止。

這次美國限制出口的招數針對人工智能領域，未來美國企業想出口有關人工智能軟件到外國（加拿大除外），就要先向華府申請牌照，美方此舉目的顯而易見，正是想減低讓中國等競爭對手取得敏感技術的可能。

中美戰略博弈全面展開。圖為2019年6月習近平同特朗普在大阪會晤（路透社）

中美在人工智能競爭激烈

中美在貿易領域大鬥法，在科技領域也一樣。聯合國世界知識產權組織（WIPO）2019年1月的研究報告顯示，中國與美國在全球人工智能領域的競爭中位居前列，論私人企業，美國科技巨頭如IBM擁有數量最多的AI專利組合，微軟也居於次席，但在學術界中，中國表現也相當出色，在20個涉及獲取AI專利的頂級學術機構中，中國佔據17席，在「深度學習」領域表現尤其佳。

中國來勢洶洶，美國視之為勁敵，尤其是中國國務院2017年發布《新一代人工智能發展規劃》，表明希望到了2030年，人工智能理論、技術與應用總體達到世界領先水平，成為世界主要人工智能創新中心，外媒更是紛紛形容中國要在2030年成為人工智能的全球「一哥」，美國國務部長埃斯珀（Mark Esper）2019年上任後，也不止一次警告要提防中國的人工智能技術。

美國政府1月6日實施新規定，限制當地企業出口人工智能，避免協助中國發展主要是軍用的人工智能技術（Getty Images）

美國會做什麼？

中美科技戰開打，美國招數除了這次的限制科技出口外，也包括限制中國公司的投資、限制中美企業合作。早在2017年，路透社已引述美國官員消息稱，美國擬加強對中國投資矽谷企業的審查，要更好地「保護」對美國國安至關重要的敏感科技。

2019年10月，美國以人權理由直接把8間中國企業列入貿易黑名單，包括AI公司曠視科技，禁止它們未經華府批准採購美國技術，事件也打擊曠視科技在美國的IPO進展。

美國想針對的範疇並不止於AI領域，也有意介入領域如半導體、無人駕駛汽車等，但美國業界不見得對此歡迎，在美國祭出針對人工智能軟件的出口禁令後，美國智庫戰略與國際研究中心的科技專家劉易斯（James Lewis）就指出，華府這次針對的領域是有可能幫助中國發展對軍事有利的人工智能，措施比預計的相對寬鬆。

半導體領域也是美國有意介入的重要領域（VCG）

科技戰下一步：擴展全球？

標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）亞太區首席經濟學家羅奇（Shaun Roache）上月接受電視台採訪時稱，特朗普（Donald Trump）政府可能會在2020年祭出更多非關税手段，如針對某些特定部門的特殊出口限制、限制中國公司投資海外等，措施要使得中國很難發展自己的供應鏈。

但外界可能更關注的是，中美科技戰會否如貿易戰般擴展至全球，路透社已報道，美國的新規定暫時只限於美國生效，但華府可能之後會向國際組織提議，讓全球各國採取同樣措施，屆時各國會否跟從，可能又是另一場要選邊站隊的冷戰。