日本媽媽另類記錄女兒生活日常　兩姐妹靠「醜」在IG爆紅

誰說媽媽只會捕捉小孩擺好姿勢、開心比yeah的照片？日本有一位母親就喜歡拍攝2個寶貝女兒各種翻白眼、做鬼臉、豪邁吃東西的日常生活照，日前在社交媒體Instagram上爆紅。留着一樣髮型的2姐妹，不管是一起吃飯、打鬧、還是上學，天天都可以擺出不一樣的怪表情，「醜」出自己的路線！

留着一樣髮型的2姐妹，不管是一起吃飯、打鬧、還是上學，天天都可以擺出不一樣的怪表情，「醜」出自己的路線！（IG@ku_neru_hasyagu）

來自日本的媽媽Kana，有着2位可愛的女兒，相差2歲的姐妹感情相當好。Kana不像大部分的母親一樣，總是希望孩子擺好姿勢、開心看向鏡頭，她最愛捕捉女兒們各種「崩壞瞬間」。像是兩姐妹張大嘴咬下麵包的頃刻、吐着舌頭吃西瓜的時候，還有各種翻白眼、做鬼臉、來不及張開眼睛的照片，看到的人都忍不住笑了出來，超級療癒。

Kana透過兩姐妹日常的生活過程，捕捉最自然的瞬間，2個女兒的天真性情，在她的照片中表露無遺。天生就古靈精怪的2人，經常擺出怪表情或是搞笑的姿勢，走出屬於他們的獨特路線，而這些也全都被幽默的媽媽Kana紀錄下來。Kana經常手作可愛的造型便當給2個寶貝女兒，也會帶着孩子們體驗種菜、做飯、洗鞋子等事，用心的程度不在話下。

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Kana設立這個帳戶的初衷，是希望能夠帶給看到這些照片的人開心與笑容，讓人能夠紓解生活中的壓力。現在已經擁有高達2萬粉絲的Kana，相信她會繼續陪着女兒們，用自己的路線繼續將快樂傳達出去。

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