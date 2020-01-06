7萬蚊一晚住天守閣　日本推城堡住宿吸引豪客

日本宮城縣、愛媛縣、長崎縣等地近年紛紛推出日式城堡體驗住宿，雖然一晚住宿費高達100萬日元（約7萬港元），但仍吸引大批豪客入住。有分析指，對於認為2020年東京奧運會帶動訪日外國遊客增長的地方而言，城堡住宿可能有助吸引大量遊客。

66歲的聖馬力諾共和國（Repubblica di San Marino）駐日大使卡德洛（Manlio Cadelo）2019年9月在宮城縣白石市白石城住宿一晚後，稱「感覺變成過去的『老爺』，像做夢一樣，留下了美好回憶」。他在城堡內接受武將隊迎接，體驗了身穿甲胄和居合道，又可享用仙台牛舌和當地的鄉土料理，而晚上就在天守閣最上層的氣墊床睡覺，儼如昔日的城主。

白石市和國土交通省東北運輸局表示，他們會參考體驗活動，力爭在2020年內將城堡住宿化為旅遊項目，並透露目前計劃一天只接待一組（兩名）遊客，費用為80萬至100萬日元（約5.7萬至7萬港元）。

愛媛縣大洲城大洲城及長崎縣平戶市平戶城亦擬推行住宿計劃。平戶城計劃2020年夏天開辦常設住宿設施，預計一晚約100萬日元；至於負責開展白石城和平戶城業務的百戰煉磨公司則透露，截至2019年12月下旬，已有逾1000人應徵平戶城開業前策劃的免費住宿體驗，其中六成來自歐洲和亞洲。