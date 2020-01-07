宜家家居（IKEA）就美國加州2歲男童杜德克（Jozef Dudek）在2017年在家中被傾倒的三層抽屜櫃壓死訴訟，1月6日同意向死者父母賠償4600萬美元（約3.6億港元）。這創下美國一童過失致死案和解金額最高紀錄。

與訴訟案同款抽屜櫃亦在香港有售。（香港宜家家居網站截圖）

香港宜家家居的網站上，有在產品詳情列明用家須將櫃子固定在牆上。（香港宜家家居網站截圖）

杜德克父母的律師表示，相信這是美國一童過失致死的個案中最大額的和解金。它是2016年類似案例的接近3倍。IKEA在2016年曾因數宗抽屜櫃壓死兒童的案件賠償死者屬5000萬美元。這筆錢由3個受害家庭平分。

杜德克之母喬琳（Joleen Dudek）表示：「我們非常想他……，（如果他還活着）今年4月他就滿5歲了。我們從來沒有想過一名2歲兒童會能令到一個矮矮的30吋櫃子傾倒、然後令他窒息。我們後來才知道這櫃子的設計不穩定，以及不符合安全標準，而這（意外）能發生在其他兒童身上。

美國男童杜德克2017年被傾倒的三層抽屜櫃壓死，其父母將IKEA告上法庭，案件最終以公司支付3.6億美元和解金了結。（杜德克家庭照）

這款抽屜櫃已被指與至少9宗兒童死亡以及10多宗受傷個案有關。意外通常發生在兒童嘗試拉出一個櫃檯，然後它整個向前傾倒。IKEA此後在全球回收1730萬個同款櫃子。惟數以百萬計的產品已在其他地方使用中。作為今次和解的一部分，公司同意擴大聯絡相關用家。

IKEA在1月6日確認與杜德克家屬達成和解後發聲明，文中確認賠償金額，並指出：「沒有和解安排能扭轉將我們帶到這裏的悲劇事件，為那些家庭以及所有牽涉其中的人着想，我們對於這訴訟案達成解決方案表示感激。我們將繼續致力於積極地及合作地解決這一非常重要的家庭安全問題。再一次，我們表示最深切的哀悼。」