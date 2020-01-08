全球最好用護照排名：香港排名跌2位　哪個地方蟬聯第一？

恆理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）1月7日公布年度全球護照指數，日本因可以免簽或落地簽方式進入191個國家或地區，蟬聯全球護照好用度榜首。中國則排名第72。

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香港特區護照排名20位 下跌2位

被稱為2020年全球護照「好用度」排行榜的THE 2020 HENLEY PASSPORT INDEX中，排在榜首的多為亞洲國家，新加坡以190個免簽國排名第二，韓國則以189個免簽國與德國並列第三。

在排行榜上多個地區中，台灣可免簽進入146個國家或地區，排行第32，較上季下降一位。香港排名20位，持有人能免簽進入169個國家或地區，排名較2019年的第18位下跌2位。

護照好用度排行前十位的包括：並列第四的意大利與芬蘭，並列第五的西班牙、盧森堡和丹麥，瑞典和法國同樣排在第六位。

美國和英國2015年曾經風光並列榜首，但今年排名繼續下降，雙雙跌至第8。兩者持有人能免簽進入184個國家或地區。

euronews指出，英國保守黨政府2019年底在下議院大選中贏得壓倒性勝利，未來英國與歐盟國家之間的旅行自由度仍然不確定。

全球最強護照：日本位列第1位，有191個免簽國家和地區。（Getty Images）

愛爾蘭在排行榜上小贏英國，排第七位。英國2016年公投決定脫歐後，申請愛爾蘭護照的英國居民人數穩定成長，因此去年愛爾蘭破紀錄核發90萬本護照。

阿聯酋在過去10年間寫下排行榜最成功的故事，一路爬升47名來到第18名，護照持有人可以免簽或落地簽方式造訪171個國家或地區。

恒理環球顧問事務所有限公司東南亞地區負責人兼管理合夥人沃萊克（Dominic Volek）說：「擁有這種全球機動性新現實的國家正在蓬勃增長，這些國家的公民正在享受持續提高的護照效能及旅行自由度，還有隨之而來的種種好處。」

惟恒理的報告指出，旅行自由度方面的差異有兩極化趨勢，自從恒理於2006年開始公布護照指數以來，目前的旅行機動性差異是最大的一次。

比起榜上「包尾」（第107位）的阿富汗護照只能以免簽或落地簽方式進入26個國家或地區，持有日本護照能進入的國家或地區足足多出165個。

恒理護照指數參照國際航空運輸協會（IATA）數據製作而成，涵蓋199個國家或地區發出的護照以及227個旅行目的地，在各國護照政策改變生效時，即時更新指數。