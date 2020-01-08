【伊朗局勢】誰可摧毁波斯之美？　特朗普對文化遺產「宣戰」之惡

美國總統特朗普（Donald Trump）下令擊殺伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）後，日前更威嚇對伊朗52個據點發動攻擊，包括重要遺產和古蹟。對文化據點「宣戰」之行, 隨即引起全球批評，指其做法「野蠻」，更是觸犯戰爭罪行。在人類戰爭之中，毁摧對方的文化據點和古迹正是一種常見手段，以抺殺一個民族的記憶和身份認同。

特朗普的威嚇貼文一出，twitter就有網民發起＃IranianCulturalSites的標籤，張貼出自己最喜愛的文化地標。伊朗的文化遺址無疑是中東瑰寶，保留着遠溯至波斯帝國的古遺迹，翻看這些照片，伊朗如夢幻一樣的遠古與當代文明，美不勝收。

This is my favorite cultural place in Iran #IranianCulturalSites Sheikh lotfollah mosque in Isfahan pic.twitter.com/XfT7Vui1Gw — Zahra (@Zahrastorie) 2020年1月5日

在164萬平方公里伊朗遼闊的國土裏，擁有24座聯合國教科文組織（UNESCO）世界文化遺產，由古波斯帝國，到中世紀以後，極富宗教及多元文化的建築，加上沙漠與植被交錯的天然地貌，訴說着中東一方的故事。

伊朗文化遺產為何重要？第一，它是波斯帝國主要遺址，以波斯波利斯（Persepolis）為例，這座公元前518年由阿契美尼德王朝（Achaemenid Empire）大流士一世（Darius the Great）興建的城市，代表着美索不達米亞等世上最早的文明，惟被亞歷山大大帝（Alexander the Great）摧毁。波斯波利斯在1979年正式列入世界文化遺產，亦成為伊朗一大旅遊景點。

第二是，伊朗地理上是中西交滙之地，中亞地區的多元文化，亦可見諸建築及藝術之上。另一原因是，它擁有富波斯色彩的遜尼派宗教建築，跟其他中東國家截然不同，也保存得相對完好。

伊朗歷史文化遺產的三大看點：

帕薩爾加德居鲁士之墓

【1. 古波斯帝國遺迹】波斯第一帝國、阿契美尼德王朝在公元前六世紀建成的首都帕薩爾加德（Pasargadae），展示了古代波斯人的建築藝術及文明。

【2. 中亞文化交融】亞美尼亞修道院群（Armenian Monastic Ensembles of Iran）的古老建築可追溯至7世紀，突顯了拜占庭、東正教、波斯的文化交流。

謝赫薩菲丁聖殿與哈內加建築群

【3. 中世紀伊斯蘭建築】建於16世紀初至18世紀末的謝赫薩菲丁（Sheikh Safi al-Din）聖殿與哈內加建築群，則是一件代表中世紀伊斯蘭建築的「完美古董」，也是蘇菲教派（Sufi）的神聖之地。

在中南部的設拉子（Shiraz）擁有眾多重要歷史建築，包括著名的粉紅清真寺（Nasir-ol-molk）、天堂花園（Eram Garden）、燈王之墓（Shāh Chérāgh）。此外，中部的伊斯法罕（Isphahan）、西北部的大不里士（Tabriz）、沙漠古城亞茲德（Yazd）世界遺產名錄上的城市。

細味伊朗建築美態，點擊以下圖輯：

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什葉派建築盛宴 獨有波斯美學

其中，伊斯法罕算得上是伊朗的「國寶」，它曾是連接東西方古代絲綢之路的重鎮。在16世紀初，薩非王朝（Safavid）的創立者伊斯邁爾一世宣布伊朗成為什葉派國家。伊斯法罕作為薩非王朝的首都，在那時也登上了頂峰時期，確立了伊朗式色彩斑斕的建築風格，見諸於眾多的什葉派宗教建築之上。

被眾多＊波斯風格建築包圍的大廣場，不論歷史意義還是驚艷程度，都跟威尼斯的聖馬可廣場不相伯仲。伊斯法罕也有「伊朗最美麗城市」的美譽，因此有着一句流傳至今的波斯諺語「伊斯法罕半天下」，意即到過伊斯法罕，就像看遍半個世界。

注解：波斯建築歷史源遠流長，傳承了美索不達米亞藝術風格，也跟其他伊斯蘭建築有着顯著差異，包括廣泛使用拱門、圓頂、豐富的幾何形狀。平面圖通常是以對稱布局，並以灰泥浮雕與彩色的馬賽克作裝飾。波斯建築風格對於中亞、阿富汗、巴基斯坦和印度影響尤深。

拱門、七彩馬賽克、對稱圖形都是波斯建築的特徵。（網上圖片

伊朗作為什葉派大國，其中兩座最主要的什葉派宗教建築都在伊朗境內，包括世上最大的清真寺「伊瑪目禮薩聖陵」（Imam Reza shrine）與及庫姆（Qom）的「法蒂聖陵」（Fatima Masumeh shrine），兩座清真寺吸引世界各地的遜尼派信徒參拜，意義重大。

其他重要的什葉派清真寺則散落於伊拉克各個城市，如巴格達、卡爾巴拉、納傑夫等。遺憾的是，在戰火不斷的伊拉克，眾多什葉派宗教場所在過去十幾年都成為ISIS或其他遜尼派武裝分子的攻擊目標，包括2017年被炸毁的摩蘇爾大清真寺（Grand al-Nuri Mosque），實際上有多少宗教文化古迹在衝突中被毁，也難以估計。當然，這些宗教場所乃是信徒活躍之地，針對目標施襲往往造成嚴重傷亡。

摩蘇爾大清真寺遭ISIS攻擊，已破毁不堪。（Getty Images）

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二戰文化浩劫 引伸國際間的保護契約

這些文化之美、歷史結晶，在政治戰爭中變得異常脆弱。在歷史中，對上一次有國家元首在軍事衝突中，針對性向文化遺產「宣戰」是在二戰時期。德國多座城鎮受到英軍轟炸之後，納粹政府宣布：「我們要炸毁貝德克爾指南（Baedeker Guide，19世紀德國出版的著名旅遊指南）上全部的三星英國建築。」

納粹德軍於是在1942年3月28日展開了名為「貝德克爾轟炸」（Baedeker Raids）的軍事行動，重點空襲了雅息特（Exeter）、約克（York）、巴斯（Bath）、坎特伯雷（Canterbury）、諾里奇（Norwich）幾座歷史城鎮。

諾里奇灳在納粹德軍「貝德克爾轟炸」的名單之上。© IWM (HU 36196)

英國與盟軍的反擊同樣來得兇狠，數以千計的德國城鎮被炸的面目全非，尤其德累斯頓（Dresden），該座東部城市並非納粹軍事重點，卻慘遭夷平，爭議延續到今時今日。

二戰對歐洲戰區帶來的文化浩劫，帶來了國際社會的反思：人類需要共同保護文化遺產。1954年的《海牙公約》（Hague Convention）重申了保護文化遺產免於武裝衝突的損害，參戰方必須盡力保護文化遺產，包括傳統藝術品、圖書館、科學收藏、珍貴儀器等，宗教及非宗教的都不能受到戰火侵害，至今133個國家都簽署了該項條約，美國及伊朗分別在2009及1959年成為簽署國，因此對上述行為均負有刑事責任。1949年《日內瓦公約》其實亦有類似條款，規定「構成人類文化或精神遺產的歷史建築、藝術品、敬拜場所」免於敵意侵害。

二戰期間遭受大轟的德累斯頓（Dresden）今非昔比。（資料圖片）

具追訴成效 難阻古蹟被毁

然而，一紙公約確實也難敵無情戰火：在往後的戰爭，文化場所及古迹都受到刻意攻擊。其中一例要數1990年代的前南斯拉夫內戰，近年因美劇《權力遊戲》聞名的克羅地亞古城杜布羅夫尼克（Dubrovnik），當年被南斯拉夫人民軍狂轟猛炸，300座建築被毁。波斯尼亞首都薩拉熱窩，奧匈帝國時期留下的市政廳（Vijećnica）遭塞族軍縱火，圖書館大批重要館藏付諸一炬。

種族之間的仇恨，輕易就讓人遺忘了公約與承諾。在南斯拉夫內戰國際法庭上，檢控官與研究人員指出，文化遺產不單是附帶侵害，而是受到刻意攻擊，作為文化清洗的手段。對杜布羅夫尼克發動攻擊的塞族將令Miodrag Jokic，最終在聯合國前南斯拉夫戰爭特別法庭受審，被判監7年。

2012年，西非馬里內戰，薩拉菲武裝分子摧毁古城廷巴克圖（Timbuktu）的陵墓，涉事犯罪者終於2015年在海牙國際刑事法庭被判囚9年。再近期針對文化遺產的攻擊，便是2015年極端組織ISIS炸毁敘利亞巴爾米拉（Palmyra）的古羅馬遺迹「貝爾神殿」（Temple of Bel）和巴爾夏明神廟（Baal Shamin）。

美國刺殺蘇萊曼尼之後，引起伊朗對美國復仇情緒，把中東局勢向危險境地。（路透社）

雖然國務卿蓬貝奧（Mike Pompeo）已澄清，就算向伊朗發動攻擊，「一切轟炸目標都只會是」。五角大樓即時否認會針對伊朗的文化據點作出攻擊，總統之詞只是恫嚇。事隔幾天，特朗普終於不情不願地改口，稱如果打擊伊朗文化遺產是犯法，那麼他願意遵守法律。

的確，特朗普作為大國元首，若針對性攻擊伊朗或任何國家的文化遺產，舉動與納粹或ISIS，又有何異？