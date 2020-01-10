俄媽媽把BB車放陽台忘記推回來　寶寶零下7度凍足5小時不幸凍死

俄羅斯近日發生一宗嬰兒不幸死亡的案件，一名母親認為室外空氣較為新鮮，因此將僅7個月大的寶寶放進BB車中，讓他在攝氏零下7度的陽台上小睡。沒想到這名母親一忙就忘了孩子還在外面，就這樣將嬰兒留在室外長達5個小時，導致寶寶因體溫過低而身亡。當地政府特別呼籲民眾，務必要時時刻刻留意自己的小孩。

根據《INDEPENDENT》報道，俄國東部哈巴羅夫斯克地區（Khabarovsk）的一個小鎮，日前傳出一名40歲的母親，因為想讓孩子呼吸新鮮的空氣，將7個月大的寶寶放進BB車中推到陽台，但事後這名母親卻忘了孩子還在外頭的事，再想起時已是5個小時後，導致寶寶因體溫過低而不幸凍死。

事實上，在一些高緯度、平均氣溫低的國家，讓孩子在戶外睡覺是很日常的事情。他們認為讓孩子睡在室外，可以幫助孩子睡得更好、更香甜，且睡在新鮮的空氣中，可以避免孩子們感冒或咳嗽。

但當地的衛生部門呼籲家長們，千萬不要將小孩獨自留在室外，以免發生憾事；衛生首長也提醒民眾，「一定要知道自己的小孩在哪、跟誰在一起」、「千萬不要忽視可能身處危險的孩子，否則他們可能會成為低溫的受害者」。

目前警方已將此案轉向刑事案件的方向進行調查。

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