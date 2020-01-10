澳洲山火釀生態災難：喜鵲學會扮警笛叫　鄰國冰川一夜變「沙漠」

澳洲自去年9月野火季開始以來，燒出史上最嚴重野火災情。新南威爾斯省有民眾拍攝到，一隻喜鵲居然已經學會模仿消防車警笛聲，讓網友哀傷表示，喜鵲學會消防車警笛，可謂氣候面臨緊急情況的徵兆。

有民眾拍攝到一隻喜鵲竟在模仿消防車警笛聲（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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澳洲面臨史上最嚴重野火季，東岸野火4日陷入失控情況，消防人員疲於奔命，新的起火點還不斷冒出，當局也表示，最壞的情況尚未到來。

澳洲野火就連鄰國新西蘭也感受到威力，5日曝光畫面顯示，奧克蘭天空受澳洲野火影響一片橘紅，在漫天霧霾中，太陽也變得迷迷濛濛的，就連冰川上也被野火燒出來的沙塵覆蓋，宛如鋪上了焦糖一般，乍看之下，還以為來到了黃土飛揚的沙漠。

有一名Twitter用戶就貼了一張遠在澳洲2000公里外的法蘭約瑟（Franz Josef）冰川照，此時卻染上了淡淡的茶色。這名用戶寫道：「法蘭約瑟冰川附近。這『裹上焦糖』的雪，是山林大火的沙塵造成。昨天它還是白的。」（點圖放大瀏覽）↓↓↓

澳洲持續高溫和乾旱加劇野火火勢，許多人指出氣候變遷是讓野火惡化的因素。目前僅新南威爾斯省，就有900多間房屋被摧毀。但即使加拿大和美國都出手相助，仍無法控制火勢，至今已燒掉1.5個台灣大小的面積。

當地生態也面臨浩劫，悉尼大學的生態專家估計，有將近5億隻動物喪命。野生動物專家則估計，至少有8000隻樹熊因為這場野火災情而喪命，是新南威爾斯省樹熊數量的三分之一。

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