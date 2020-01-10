戈恩潛逃事件變電子遊戲　玩家要幫主角逃到「西關」機場

日產汽車（Nissan）前董事長戈恩（Carlos Ghosn）2019年12月在保釋期間從日本逃亡至黎巴嫩，逃亡的劇情仿如電影，轟動國際社會。有遊戲平台就看中裏面的商機，快速設計一款內容與戈恩經歷十分相似的逃亡遊戲「Ghone is gone」（暫譯：戈恩逃走中），準備在1月22日面世。

內容與戈恩經歷十分相似的遊戲「Ghone is gone」在遊戲平台Steam預售，預計1月22日面世。（Steam網頁圖片）

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主角要逃到「西關」機場

彭博社1月10日報道，「Ghone is gone」本周在遊戲平台Steam預售，準備在1月22日正式登場。

遊戲主角是汽車製造商「Nisson」前行政總裁「Loscar Gon」，他受到一個國家的全天候24小時監視。玩家要操控主角通過狹窄通道，前往「西關（Sankai）」機場，登上前往其祖國「Nonleva」的飛機。在現實中，外界盛傳戈恩是到關西機場登上私人飛機出逃。

遊戲說明強調，所有在遊戲中出現的地點、人名、組織及職業都是虛構，任何與現實中的人或事相似的地方純屬巧合。

「Ghone is gone」支援英文、日文、中文等29種語言，開發和發行方為「芥末壽司工作室（WasabiSushiStudio）」。

彭博社報道，戈恩的代表未有對相關查詢作出即時回應。而Steam背後的公司Valve Corporation暫未答覆。