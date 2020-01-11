墨西哥罕見校園槍擊案1死6傷　男生殺老師後自戕

墨西哥科阿韋拉州（Coahuila）托雷翁市（Torreón）一名11歲男童1月10日帶兩把槍到學校，開槍射殺一名50女老師，並導致6人受傷。他最後自轟身亡。科阿韋拉州長里克爾梅（Miguel Riquelme）表示，男童可能是受到暴力電腦遊戲影響。

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托雷翁市長塞爾梅尼奧（Jorge Zermeno）表示，案件發生在私立學校Colegio Cervante，名為拉莫斯（José Angel Ramos）的男童開槍射殺一名女老師後自轟。案中另有5名學生及1名教師受傷。

里克爾梅指出，拉莫斯10日早上曾向他的同伴說：「今天就是這天。」里克爾梅指出，當天早上約8時20分，男童進入最接近其課室的洗手間，15分鐘後他的老師去找他。當她找到他的時候，他便開槍。

男童生前與祖父母同住。他的母親數年前已去世。科阿韋拉州長里克爾梅在記者會中引述男童的朋友說，他生前沒有任何出現問題的跡象。

里克爾梅指出，男童看來受第一身射擊遊戲「物競天擇」（Natural Selection）的影響，他行兇時穿着寫有這款遊戲名稱的T恤。里克爾梅表示，他認為男孩想要重塑遊戲情境。

「物競天澤」網站的資料顯示，它是由美國三藩市公司Unknown Worlds Entertainment所開發。公司目前為止並回覆路透社有關置評的要求。

政府部門稱不知道男童怎樣取得兇器。校園槍擊案在墨西哥很罕見，該國槍枝管制嚴格，因人們很難在合法途徑取得槍械。惟該國近年謀殺案宗數增加，最終偵破的案件很少。這跟該國弱勢及存在貪腐的司法系統有關。