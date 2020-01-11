航空公司按3大準則挑選機上播什麼戲　在高空這類電影最受歡迎

飛機起飛後，很多乘客總是會在旅途中選擇看電影消磨時間。可是，你有否想過，機上娛樂系統中的電影是怎麼被挑選出來的呢？

熱門、有獲獎潛力、文化關聯性都是評選重要因素（《復仇者聯盟4：終局之戰》官方宣傳海報）

據澳洲新聞網報道，新加坡航空原來是由70多名來自不同部門及國家的電影迷代表，決定新航各航線娛樂內容。產品創新部門副總經理Ng Yung Han表示，駐新加坡電影評論協會成員每個月都會面對面討論該播哪些電影，海外成員則透過電郵提供意見。

他表示：「協會成員投票和評論，幫助我們了解各國流行或有爭議的電影，熟知當地熱門或流行電影」。

飛機起飛後，很多乘客總是會在旅途中選擇看電影消磨時間。可是，你有否想過，機上娛樂系統中的電影是怎麼被挑選出來的呢？（unsplash＠heftiba）

他說，熱門、有獲獎潛力、文化關聯性都是評選重要因素，一旦投票結果出爐，這些電影便會盡快放上娛樂系統，通常是電影上映後三個月。在尋找新電影時，乘客的喜好也會納入考量。

阿聯酋航空在1992年成為第一家在所有座位安裝螢幕的航空公司，他們有八人左右相對較小的團隊，成員每個月盡可能看最多的電影，並將意見登錄在資料庫。與別家航空不同的是，阿聯酋航空ICE娛樂系統所有航線內容皆相同，提供乘客約700部電影選擇。

國泰航空娛樂連接平台部門經理Simon Cuthbert表示，找到電影語言及類別間平衡是關鍵。他說，國泰航空需要大量多元的內容娛樂乘客。國泰航空機上娛樂團隊與在地電影專家和影評合作，對於地區電影，他們也會諮詢專家意見，以了解某部電影在當地有多熱，至少20個人參與電影內容選擇。

節奏輕快的愛情喜劇是旅客在旅途中深受歡迎的選擇：

Cuthbert表示，國泰航空通常一個月會購買70至200部電影的播映權。他說，乘客飛行時常會找愛情喜劇和喜劇看，「我想，大家都喜歡笑跟愛情故事。」

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