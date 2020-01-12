【澳洲山火】梅鐸新聞集團為氣候變化「吹淡風」　員工批不負責任

澳洲山火肆虐，導致大量林木和動物當災，另外亦造成最少27人喪生。事件引起全球關注，不過當地有傳媒就被指淡化氣候變化對山火的影響，批評報道不公。

澳洲的山火持續數月，對當地生態造成重大災難。（Reuters）

新聞集團（News Corp）商業財務經理湯森（Emily Townsend）向全公司發電郵，指公司執行主席米勒（Michael Miller）在員工的內部電郵中稱為山火受影響群眾籌款，她認為有關措施並沒有抵銷公司在最近數周報道山火方式所帶來的影響。

新聞集團由傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）擁有，旗下包括《澳洲人報》（The Australian）、悉尼的《每日電訊報》（Daily Telegraph）和太陽先驅報（Herald Sun）。其中《澳洲人報》曾刊登「這場大火毫無新意」的文章，指氣候變化可能是導致山火的其中一個原因，但又稱「有沒有氣候變化，活在全球最惹火的地區總有一些代價。」

首相莫里森（Scott Morrison）在國家處於危急情況時與家人到夏威夷度假，遭到外界口誅筆伐，不過《澳洲人報》的社評就為他護航，稱他值得「逃離被山火濃煙包圍的悉尼。」

湯森認為，全國上下和環境遇到困難時刻時，新聞集團決定以這種態度應對實在是太過分，員工無法若無其事地工作。

對於湯森的指控，當地另一報章《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）向米勒求證，他表示尊重湯森的意見，但不認同這些說法。米勒強調公司維持報道山火的方式，旗下記者和攝影師在工作上的奉獻和專業為特別是受到影響的社區掌握最新資訊和得到支援。他亦表示，湯森在12月辭職，並即將離任。