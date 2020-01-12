【伊朗誤擊烏航】去旅行亦可能出事？防空導彈日漸普及人人自危

新聞網站「石英」（Quartz）11日報道，精密先進的防空飛彈愈來愈便宜、且功能日益強大，但透過美國或俄羅斯取得這類系統的其他國家，未必接受適當訓練，有能力妥善操作，因此各家民用航空公司正面臨飛彈戰的威脅。

石英指出，烏克蘭航空一架波音737班機在德黑蘭遭伊朗防空飛彈射下事件，顯示飛彈技術日益普及，已增加了危害平民的可能性。

烏克蘭政府1月11日公開烏克蘭國際航空PS752航班的殘骸圖片，當局指像圖中顯示的孔是由爆炸物造成，因此基輔方面一開始已經認定飛機被導彈擊落（Reuters）

一般民航機很少飛越定義明確的戰區，但如今越來越多類似中東這種美國和伊朗正在打代理人戰爭的「灰色地區」，導致民航機可能頻頻通過危險地帶附近，當地許多不可靠的防空系統都處於高度警戒。美國情報消息人士宣稱，伊朗在2007年及2008年也曾誤射民航機。

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美軍官員感到驚訝，伊朗部隊這次會把一架從德黑蘭起飛的民航機，誤以為是來襲的敵機或飛彈，因為民航機和飛彈的速度、方向都不同，且民航機是按時程表起降，並透過電波頻道昭告其身分。多位防空分析家懷疑，打下烏克蘭航空班機的，可能是伊朗防空系統中的自動系統。

2020年1月8日，烏克蘭國際航空客機PS-752航班從伊朗德黑蘭起飛後不久墜毀，機上176人全部喪生。（Reuters）

當然，在領空中班機起降頻繁且軍方仰賴遙控偵測器識別目標的情況下，這種錯誤並非前所未聞。即使是訓練有素的防空系統操作人員，也可能犯錯。2003年美國入侵伊拉克時，美方防空系統就曾摧毀2架盟軍飛機、英國龍捲風戰機、1架美軍F-18。

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