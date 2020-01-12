31個亞洲城市哪裏最適合背包客　研究發現香港幾乎排最尾

背包客旅行向來是觀光產業裏的重要一環。英國「阿爾發旅遊保險公司」（Alpha Travel Insurance）日前針對31個亞洲城市進行「背包客指數」（Backpacker Index）評比，結果最便宜的城市由越南河內奪標。台北排行第20。

上述「背包客指數」的主要評比項目包括青年旅館一晚住宿、 一日三餐、交通費等。越南城市在前10名裏佔了3名，首都河內以日均消費僅18.3美元奪標，胡志明市及會安市分別拿下第3名及第6名。

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東南亞的熱門旅遊地泰國，只有清邁進入前10名，以日均消費21.4美元排名第7。日本東京「榮登」背包旅遊最貴城市，交通與餐費等評比項目都高踞榜首，日均花費為72.58美元。

台北排行第20（Upslash@thevernon）

在兩岸的五個城市裏，台北以日均消費30.92美元排名20，香港以日均消費61.71美元排名第29名。北京及上海分別排名24及26。澳門則消費最高，排名30。此外，亞洲熱門旅遊地韓國首爾及新加坡，分別排名27及28。

日本東京「榮登」背包旅遊最貴城市（Upslash@jezael）

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