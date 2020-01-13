美國6歲男童抗癌成功　回校獲師生列隊鼓掌歡迎

美國俄亥俄州紐伯里（Newbury）6歲男孩扎帕伊（John Oliver Zippay）2016年確診患上急性淋巴性白血病（acute lymphoblastic leukemia），並開始接受化療；直到2019年12月底，扎帕伊終於完成最後一次化療，並在1月8日正式回校上課，結果獲同學和老師列隊鼓掌歡迎，許多網民看完有關片段後均表示非常感動。

影片顯示，大批同學和老師分別站在學校走廊兩旁，然後熱烈鼓掌歡迎扎帕伊的出現；扎帕伊則表現得有點靦腆，最後在佈滿同學簽名的祝賀橫額前拍照。

校長甘農（Patrick Gannon）表示︰「扎帕伊錯過了不少（學習）時間，是很艱難的，但全班都很高興見到他回來。」

扎帕伊的父親稱，目前愛兒仍需依賴裝在胸口的醫療儀器才能維持日常生活，「對他而言這段日子很困難，他不能參與運動課和課外活動」。母親則表示︰「我們一家人等這一天到來已經3年了。沒有大家的幫助，我們不可能渡過這次考驗。大家都希望孩子長大，在外邊玩得滿身骯髒且很高興，但我們過去要保護他，所以我們現在很興奮，展望將來並見到我們的愛兒回來了。」

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（綜合報道）