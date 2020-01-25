小熊美髮糖　用「水晶杯」裝水飲　逐個擊破美女星騎呢減肥保健法

想美想瘦想健康！但在追求這些美好的道路上，總有各種謠言偏方攔着你。那我們不信民間傳說，跟明星可以吧？畢竟對美的需求最強烈，恐怕非女明星莫屬了吧。除了美美的衣服、各種天價護膚品閉眼買買買，但最近，英國飲食協會（BDA）幾位頂級註冊營養師，在逐一點評了女明星們的美容瘦身養生方法後，把Kim Kardashian、 Beyoncé、Rihanna列入了「2019最糟糕瘦身養生法」的榜單。專家表示，這些女明星各種稀奇古怪的美容養生法，有的還僅僅只是可笑而已，有的就非常危險了。來，一起看看英國專家diss（編按網絡流行用語，是Disrespect（不尊重）或Disparage （輕視）的簡寫）女明星的「拆台大會」。

碧咸嫂的「神奇能量水晶杯」

話說，維多利亞（Victoria Beckham）對水晶的痴迷不是一天兩天了。之前有媒體「開箱」她手袋，發現裏除了手機、唇膏、墨鏡這些常規物品之外，還隨身帶着一塊真水晶。然後碧咸嫂還解釋說，這是自己的「護身符」。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

她對水晶的能量深信不疑，覺得它可以讓自己緩解壓力、鎮定心靈、屏蔽外界紛擾。

今年7月，碧咸嫂在Ins上分享了她的「神奇能量水晶杯」，杯子是銅製的，因為「它可以放大水晶的能量」，茶濾裏面裝的是滿滿的水晶。

水晶杯的賣家表示：「這不是魔法，而是物理，一切都在振動……這個振動會讓周圍的水更有能量，當你喝下水的時候，就會把水晶頻率注入到你的身體中，給你更多能量。」

碧咸嫂早前在Instagram上分享了她的「神奇能量水晶杯」，茶濾裏面裝的是滿滿的水晶。（IG@victoriabeckham）

然而，賣家的話都是看似符合邏輯其實沒有任何科學道理。專家Claire Pettitt說了：「這是無稽之談，絕對沒有任何證據表明往水裏加水晶會給身體帶來任何好處。」

「別把你的錢浪費在一個內置了水晶的水瓶上，買一個可重複使用的不銹鋼杯子就好，隨時補充水分，還能保護環境，減少塑料的使用。」

小辣椒的水晶水瓶

目前，桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）自己的生活方式網站Goop.com也在兜售這種「智商稅」。而且顏值很高，就像仙女喝水的容器，號稱裏面每款水晶都有不同的益處，有的「治療失眠」，有的可以「改善情緒」，有的還能能「癒合傷口、延長壽命」（點圖放大瀏覽）↓↓↓

桂莉芙柏德露還說，它們是自己的「精神支柱」。如果你給它花了錢，那確實是了。

Kardashian姐妹的「小熊美髮軟糖」

據說，就下面這張照片裏的小熊美髮軟糖，Kim Kardashian拿瓶子加抓一顆咬着拍張照，100萬美元到手……

據說Kim Kardashian拍這張照片便得了100萬美的酬勞。（IG@kimkardashian）

這間做營養軟糖的公司看中了社交媒體的流量，之前專門找名人超模在Instagram發廣告，Kardashian家的幾個姐妹也輪番上陣宣傳過它。且不說裏頭有什麼真東西，Tiffany藍的外表，萌萌的小熊造型，籠絡了一票女孩的心。

它號稱含有一種營養成分，吃了就能讓頭髮亮澤強韌，不易分叉……女明星的頭髮亮澤都是靠它哦！（點圖放大瀏覽）↓↓↓

然而，再次慘遭專家揭穿：「Kardashian姐妹宣傳的這款軟糖在美髮方面的效果『零證據』，相反倒是添加了不少色素。」

專家們表示，從這款小熊美髮軟糖的成分表上來看，它就是一瓶賣了高價的複合維生素藥丸。

專家直指這款軟糖在美髮方面的效果「零證據」。（IG@kimkardashian）

「這是名人代言缺乏科學依據的代表作，也是個不負責任的廣告……明星們看起來光滑柔順的頭髮，更可能來自髮型師的護理和造型，並不是來自美髮軟糖。」

仔細看了看Kim Kardashian的髮型，感覺有理有據了。

Rihanna和Chrissy Teigen的「維他命點滴」

之前，模特克泰根（Chrissy Teigen）在社交媒體上上載了張自己在「吊鹽水」的圖，還配文：「hello我的維他命們~」

在她之前，Rihanna也在社交媒體上上載了張自己吊鹽水的照片，表示正通過注射維他命B群和維他命C營養液來恢復體力。

推廣者聲稱，靜脈滴注療法的效果「神奇無比」，包括燃燒脂肪、快速緩解宿醉、提升身體活力、調整時差、增強免疫力。

按他們給的理論，這種注射可以直接把身體必須的維他命直接輸送到血液裏，讓身體快速吸收利用這些營養成分，比吃維他命丸快多了。

專家Marcela Fiuza就站出來推翻了：這種靜脈滴注療法不僅燒錢，風險還很大！首先，通過靜脈注射的「液體維他命」會繞過腎臟和胃腸道直接進入血管，這種侵入性的方式比口服維他命的風險更大，如果注入了錯誤的過量營養素，還可能導致心臟猝死。

此外，任何靜脈注射都有造成淤傷的風險，包括靜脈血栓炎和感染。

即使沒有併發症，你也可能會排泄掉至少90％的注入物，也就是往馬桶裏撒錢。 Marcela Fiuza

不過，也有些人會說他們在注射維他命之後，感覺活力四射啊？專家繼續推翻：研究表明，很可能是安慰劑效應——做了這種注射的人，更傾向於相信這種治療是有效的。

一般來說，這種靜脈滴注營養的方式，主要是在臨床上用於無法進食，或者無法通過胃腸道吸收營養的病人，但不應該被正常人使用。

而且僅僅靠液體中的幾樣維生素來補充營養，也還遠遠不夠滿足身體對均衡營養的需要。專家說了，要想擁有健康活力，營養均衡又全面的日常飲食才是人間正道。

Beyoncé的「22天素食計劃」

Beyoncé和她的健身教練Marco Borges一起創立過「22天素食計劃」，宣稱可以更健康，更有活力。這22 天內的食譜由菜葉子、水果、全穀物和調味品組成，提供北美地區外賣服務，每餐價格為9.76-16.5 美金……（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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Beyoncé這個（賺錢）計劃的根基，來自於「養成習慣需要21天」的說法，以素食蔬果為主的飲食堅持到22 天，新的習慣也就水到渠成了。

然而，也被專家批評得體無完膚。高級註冊營養師Anna Daniels表示，這種飲食方式雖然可以減少加工食品和高脂肪肉類的攝入，但要想通過飲食來促進健康，僅僅靠吃22天素食是不可能做到的。

要達到健康和長壽的目標，調整飲食方案肯定需要遠遠超過22天的時間，而且，你可以自己做素食，這並不需要花很多錢。 Anna Daniels

聽完專家這一番剖析醍醐灌頂，感覺省了一個億。評論區裏的外國網友們也紛紛發表意見（點圖放大瀏覽）↓↓↓

你交過這種冤枉錢嗎？留言告訴我們吧！