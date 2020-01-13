【澳洲山火】樹熊獲救卻因好心人餵水致肺炎離世　專家教正確方法

澳洲大火延燒數月，已經造成至少28人死亡，燒毀逾千萬公頃土地。悉尼大學教授迪克曼（Chris Dickman）原先估計，全國有4.8億隻動物死亡，日前將數字上調至10億隻。惡火中動物痛苦不堪的影片不斷流出，不久前一隻燒傷的樹熊奇蹟似地恢復健康，未料最後卻死於好心人餵牠喝下的幾口水。

《鏡報》12日報導，當大火肆虐維多利亞州東部吉普斯蘭（Gippsland）時，名為亞尼（Arnie）的樹熊被救起，手腳輕微燙傷，並不危及性命。一名好心民眾給亞尼一瓶水喝，沒想到正是這個簡單的善舉使牠喪命。

當地動保團體「動物界野生動物庇護所」（Animalia Wildlife Shelter，後稱AWS）在臉書上呼籲好心的陌生人，餵口渴的動物喝水時應使用正確的方法：「他們只是想幫忙，並不知道樹熊這樣喝水很危險。樹熊通常透過牠們吃下的葉子獲取大部分水份，不常喝水，且喝水時通常是臉部朝下，以舌頭舔少量的水。」

AWS貼文教導民眾正確餵水方法。（FB@Animalia Wildlife Shelter）

AWS說明，若樹熊頭部後仰、吸入過多的水，水就會進入肺部，引發致命的吸入性肺炎，「這正是小亞尼的遭遇。儘管3間緊急救援機構和野生動物救援人員進行搶救工作，牠還是死了，準確來說是『淹死』的」。

庫侖賓野生動物醫院（Currumbin Wildlife Hospital）資深獸醫派恩（Michael Pine）說明，人們可以餵樹熊喝水，但不該將水倒進牠們的喉嚨裏：「通常健康的樹熊是不喝水的，但極度乾燥的環境讓他們缺少水份。只要樹熊能夠自己舔水喝就可以了，但若強行將水送進嘴裏，水進入樹熊肺部，可能引起肺炎。」

AWS負責人托馬斯（Michelle Thomas）指出，他們並不想讓任何試圖幫助動物的好心人感到愧疚，「不是說不要餵牠們喝水，而是不要用倒的，要裝在碗裏。對牠們來說，就著碗喝水是完全安全的」。

托馬斯說明，這則貼文旨在強調幫助樹熊的正確方式，以毯子包裹住牠並送到最近的避難所。若附近沒有避難所，為樹熊補水最好的方式就是放一碗水在地上，或是將水倒進帽子、安全帽或杯子裏，再將容器靠近樹熊嘴巴附近，讓牠可以用臉部朝下的姿勢舔水喝。

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