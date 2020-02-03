頂級法國食品「白魚子醬」　如餐桌上的珍珠　竟不是魚卵而是……

大約1980年代開始，法國部分高級餐廳開始供應一種特殊的「白魚子醬」，不僅外觀呈晶瑩的白色，味道也和傳統魚子醬不大一樣。但其實這不是魚卵，而是以蝸牛卵製成的蝸牛子醬（Snail Caviar）！

美味程度與價格同樣可媲美傳統魚子醬的「白珍珠」蝸牛子醬（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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在法國，食用蝸牛已有數個世紀的歷史，並從家常菜逐漸演變成如今馳名國際的頂級料理；然而除了蝸牛肉以外，用蝸牛卵做成的蝸牛子醬同樣也大受歡迎，其每顆大小在直徑3至6毫米間，如珍珠般粒粒圓潤分明，十分美觀，而且美味的程度不輸魚子醬，又有「餐桌上的白珍珠」之譽。

但由於蝸牛每年僅產卵一至二次，以致蝸牛養殖場能產出的數量相當有限，並且每批蝸牛卵中約只有60%合乎製作蝸牛子醬的標準，加之蝸牛卵的外殼十分易碎，需要耗費大量人工篩選，工序耗時，導致其價格更是高得可觀。根據2014年9月的記錄，某品牌蝸牛子醬的零售價甚至達到每50克罐裝150歐元。

根據吃過這種美食的人描述，蝸牛子醬的味道如新鮮的烤蘆筍或蘑菇，充滿自然風味，口感鮮嫩，比魚子醬脆度更高一些。食用時，可加上橄欖油、鮮忌廉或香料，也可搭配多士、乳酪和香檳食用；它也可以入湯，或者用於製作其他料理。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：餐桌上的白珍珠 蝸牛子醬（Snail Caviar）】