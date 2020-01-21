朱古力都有分生熟？　Melty Kiss之父發明　稱這樣吃才美味

香滑順口的生朱古力越來越受歡迎，不過到底生朱古力是什麼呢，和一般朱古力又有什麼差異，還是因為有熟朱古力才叫「生」嗎？這麼美味的生朱古力是誰發明的？讓我們一起來看看。

生朱古力和一般朱古力的差別

生朱古力的「生」字源自日文「生チョコレート」，發音唸做Nama，意思是純粹、新鮮的意思。生朱古力是法國Ganache的一種，其作法是在朱古力中加入鮮忌廉，凝固後灑上可可粉再切粒而成。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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生朱古力的完美配方，水份比例約為17%，這既能同時保持美味和形態，因為太濕的話，朱古力不易成形和保存，太乾的話，則難以保持口感幼滑。

現時市面上的生朱古力，有原味、香檳味、苦味、白朱古力和抹茶味等等。生朱古力是用可可粉奶油以及其他副加材料加工藝作而成的，混合起來之後沒加熱之前都稱之為生朱古力，跟一般我們所食用的朱古力（一般朱古力都有經過加熱的過程，稱之為熟朱古力）是完全不同的東西。

生朱古力有幾項特性和一般朱古力不同：生朱古力保質期較短，放上架出售期只有一個月，比傳統朱古力短得多。另外生朱古力的最佳存放溫度約攝氏四至七度，也比傳統朱古力的要求嚴格。從雪櫃取出，放室溫約十分鐘才食最美味。由於生朱古力的主要材料為鮮忌廉，建議直接食用，不建議用來入饌。

生朱古力源自哪裏？

據說生朱古力源自日本，至於起源或由誰創？說法很多，其中一個較普遍的，是1988年由湘南一家小型甜品店Sils Maria的主廚兼朱古力師傅Masakazu Kobayashi首創，生チョコレート或者簡稱生チョコ（Nama Choco）就是由他命名的。Kobayashi後來研發出亞洲地區熱賣的Melty Kiss朱古力，Melty就是指這種巧克力很容易溶化，據說初登場時，只在冬天生產。

Kobayashi後來研發出亞洲地區熱賣的Melty Kiss巧克力。（IG@myself_0912）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Chocolate還有分生熟？生巧克力跟巧克力的差異揭密】