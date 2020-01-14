雪地上寫「SOS」　美國男子受困荒野23天浩劫重生

美國30歲男子史蒂爾（Tyson Steele）在阿拉斯加（Alaska）的小屋早前被燒毀，結果他獨自在冰天雪地的荒野中生存23天，直到州警1月9日發現他在雪地上所寫的「SOS」求救信號，他才終於獲救。

從阿拉斯加州警公布的直升機畫面顯示，史蒂爾揮舞雙手求救，而附近的雪地上就寫有「SOS」的字樣。警方表示，史蒂爾的父母因有三周沒有接到兒子來電，於是才通知他們，並希望尋找其下落。

史蒂爾當日被直升機救出後，稱自己的小屋是在去年12月中不慎被焚毀，其愛犬亦葬身火海；後來他曾打算向鄰居求救，但最近的亦距離這棟小屋約30公里，於是只好在攝氏零下26度的低溫中掙扎求存。史蒂爾在雪地挖出一個洞穴作為臨時避難所，並靠着幾件睡袋及外套保暖，以及進食沒被燒壞的罐頭食物維生。

史蒂爾說：「我估計自己每天吃兩個罐頭，大概可撐上30天，但問題是這些罐頭大概有一半已被加熱及爆開。我無法以言辭來形容我的悲痛，而我能夠做的就只有尖叫。我感覺有如撕心裂肺。」

有州警表示，當他們看到史蒂爾時，依稀想起美國男演員湯漢斯（Tom Hanks）主演的電影《劫後重生》（Cast Away）。目前史蒂爾將到鹽湖城（Salt Lake City）探望雙親，並好好休養。

（綜合報道）