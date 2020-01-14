這顆粉塵比太陽系年老　科學家找到來自75億年前隕石顆粒

科學家成功在一顆在1960年代墜落地球的隕石上，發現一些非常古老———比太陽系還要老，來自75億年前的顆粒。這是地球至今所發現歷史最悠久的物質，比任何東西都要老。

陳列在美國國家博物館的默奇森隕石。科學家成功在隕石上發現非常古老，來自75億年前的顆的顆粒。（Wikipedia)

電子顯微鏡下觀察的隕石顆粒。（JANAÍNA N. ÁVILA）

美國和瑞士的科學家，在一個於1969年墜落澳洲，名為默奇森（Murchison）的隕石。科學家很久前就發現這隕石存在多種胺基酸，讓人大感興趣。而最新的發現，是這隕石表面存在比太陽系還要老的顆粒。

我們身處的地球，大概誕生於45.4億年前，即在太陽系形成後的2000萬年後同時出現。這意味隕石在浩瀚宇宙旅行了30億年，才抵達太陽系造訪地球。

科學家從隕石的表面收集了一些顆粒樣本，量度每個樣本氖-21的濃度，計算隕石在宇宙接收了多少宇宙射線，繼而估算顆粒年紀。結果在收集的樣本中，科學家發現有10%的顆粒老於55億年，有60%的為46至49億年。

這意味隕石在46至49億年前經歷過一段「很多宇宙塵埃」的區域，這可能是太陽系在形成途中引來的大量宇宙塵埃，附在差不多同時出現在太陽系附近的默奇森隕石上。

人類過去發現隕石的顆粒年齡，最老是55億年前。這75億年前打破了所有紀錄。

相比起不停出現地殼運動的地球，宇宙的環境平靜得多，因此隕石就像時間囊一樣。研究隕石成分可一窺來自外太空，地球形成前的宇宙的模樣。