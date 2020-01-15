英14歲少年破健力士世界紀錄　只用書本第一句連續認出129本名著

一般人讀完書之後，只會對書中的片段內容有印象，鮮少記得書本的「開頭第一句」是什麼。不過，英國一名對記憶相當感興趣的14歲少年，只靠着書籍的開篇第一句話，便能認出129本世界名著，因而打破健力士世界紀錄。

根據《每日郵報》的報道，現年14歲的洛德（Monty Lord）先前曾透過線上課程學習心理學，因而對記憶和背誦產生興趣，擔任電視製作人的父親見洛德興致濃厚，便建議他挑戰記憶類的健力士世界紀錄。後來，洛德接受父親的提議，決定挑戰「用開篇第一句話辨識書籍」，此項紀錄的保持人為一名印度男性，他的紀錄是連續認出30本書。

接下來的3周，洛德靠着「視覺化記憶法」背誦200本書的開頭第一句，其中包含《哈利波特》、《頑童歷險記》（Adventures of Huckleberry Finn）等世界名著。接受挑戰當日，洛德坐在學校的教室中，由父親朗讀書籍的第一句話，洛德必須辨認這句話是出自哪部作品。

最後，洛德連續辨識出129本世界名著，並在挑戰完成11天後收到健力士世界紀錄的證書。對於這項創舉，洛德卻覺得有些遺憾，「我在背誦時，會盡量找出句子和書名的關聯性，所以《哈利波特》背起來很容易，但我被《魔戒》（Lord Of The Rings）弄混了，我以為那是《哈比人》（The Hobbit），但它先前已經出現過了」。

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