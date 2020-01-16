全球最貴城市排行榜　亞洲城市包辦頭三甲　香港排第幾？

瑞士寶盛銀行（Julius Baer）1月16日公布《2020年全球財富及高端生活報告》（Global Wealth and Lifestyle Report 2020），在全球28個城市調查高端貨品和服務的價格，結果香港高居榜首成為「最昂貴城市」。報告有提到香港2019年的街頭示威活動，稱零售商受到影響，至於會否對香港作為高端城市的聲譽帶來長期影響，則有待觀察。 調查結果又發現，亞洲是高端消費最昂貴的地區，然後是美洲，歐洲則是最便宜。不過區內之間的價格差距亦很大，另外政府政策、稅率、服務費、本地貨幣走勢都是影響價格不同的主要原因。

亞洲地區雖然在房地產及名貴房車等價格冠絕全球，但在珠寶、手錶等產品則比歐美地區便宜。（Getty Images）

報告比較房地產、手錶、女士手袋、珠寶、汽車、商務客位機票合共20項高端商品和服務在28個城市（10個來自亞太地區、12個來自歐洲、中東及非洲、其餘6個為美洲）的價格。亞洲整體在房地產及豪華房車等「稱霸」最昂貴之冠，不過當地在小型商品方面亦贏得價廉物美之譽。

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香港力壓上海成為昂貴之都亞洲亦包辦全球最昂貴和最便宜城市稱號，其中香港在物業、美容服務、高級餐飲、婚宴、商務機票及律師費在全球排行第九十個百分位之上，並力壓上海成為昂貴之都。而印度孟買在接近所有商品都提供超值價錢，部分服務更相等於或貼近最低四分位值。

即使是同一間豪宅，在不同地區的價格會受到政策、稅率等因素影響而有差異。（Getty Images）

報告指，歐洲城市提供最佳價格，其中巴塞羅那和法蘭克福是區內享受高檔生活的城市，前者的房地產價格相對較便宜，後者在可攜帶高端產品和酒店套房價格上優勝。而倫敦和蘇黎世則受到高昂的服務費和酒店及餐飲價格影響，分別成為區內最昂貴城市的冠亞軍。

美洲在整體排名就介乎亞洲及歐洲之間，紐約和溫哥華分別成為區內最昂貴和最便宜城市，北美城市因為勞工成本高昂而影響服務價格，拉丁美洲的貴價貨品價格則受到高稅率拖累。而在里約熱內盧及墨西哥城的樓價雖然便宜，但卻面對產物及服務價格昂貴的難題。