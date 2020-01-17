美聯合航空波音757引擎失靈驚傳爆炸聲　乘客睹恐怖情景不斷尖叫

美國聯合航空（United Airlines）一架從新澤西飛往洛杉磯的波音757客機1月15日起飛後不久引擎失靈。客機引擎不斷噴火並傳出爆炸聲，坐在窗旁的乘客目睹這恐怖一幕，所拍影片錄得人們此起彼落的尖叫聲。

所幸飛機最後緊急折返紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）並安全降落，機上所有人毫髮無傷。

事件發生在1月15日，這部編號為1871的客機原定由紐瓦克飛往洛杉磯，但起飛後不久右翼上的引擎出現故障並停止運作。有身在機艙內的乘客拍下影片並上載網上，可見金黃色火光不斷自引擎冒出。

名為阿達莫（Nicole Adamo）的乘客在Twitter上發文：「這是我人生最可怕的經歷。飛機因維修問題延遲2小時起飛。它起飛，客機右翼冒出火花而現在一個引擎停運（我是坐在走道旁的座位。）他們在進行廣播但我聽不到任何東西，因為人們都在尖叫。」

"They're making announcements but I can't hear anything because people are screaming," tweeted passenger Nicole Adamo. https://t.co/VnOmVVw3qb — USA TODAY (@USATODAY) January 16, 2020

▼另一名在Twitter上載影片的用家Gabby寫道，自己乘搭的客機在起飛後數分鐘後引擎失靈。

The plane I was on had an engine malfunction minutes after take off 😳 pic.twitter.com/maaGiLHD24 — Gabby (@gabby_guzy) January 16, 2020

聯合航空公司發言人接受《今日美國報》訪問時表示，客機是因為機械故障折返紐瓦克。飛機安全降落以及乘客都正常地落機。商業內幕（Business Insider）的報道引述聯合航空另一名發言人稱，乘客都被安排登上稍後起飛的另一部客機。有問題的飛機則接受維修隊伍的檢查。