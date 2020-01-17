澳洲山火燒死逾10億動物　瀕危物種恐滅絕　真正危機才剛開始

從2019年9月燒到現在的澳洲野火釀成歷來最嚴重災情，除了至少造成28人死亡，葬身火海的動物據估計超過10億隻，對充滿生物多樣性及擁有許多原生種的澳洲更是生態浩劫，可能導致許多生物瀕危甚至滅絕。

棲息地近全毀 瀕危動物恐滅絕

悉尼大學生態學教授迪克曼（Chris Dickman）曾在2007年統計100多種動物分布密度的數據，根據他的粗略估計，這場野火已燒死逾10億隻動物，而且這還是只估算哺乳動物、鳥類和爬蟲類等，未計算蝙蝠、昆蟲和其他脊椎動物。

澳洲野火燒死動物，破壞牠們的棲息地，倖存的動物在光禿禿的大地上無處躲藏，被掠食的風險提高，此外也面臨食物來源毀於火災的困境。

袋鼠島是南澳省最知名的旅遊勝地之一，以近距離觀賞野生動物為賣點，科學家相當擔憂僅分布於該島的金綠色木蜂可能已全部死於火災。

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蜜蜂棲地付諸一炬 花卉也遭殃

阿德萊德大學蜜蜂研究專家霍根頓（Katja Hogendoorn）投入半世紀的歲月，保育袋鼠島的金綠色木蜂。她指出，20世紀初期的開墾農地和火災壓縮金綠色木蜂的分布範圍，除了袋鼠島，在澳洲其他地方已經絕跡。

這種木蜂主要以枯萎的佛塔樹樹幹築巢，其次是刺葉樹。2007年該島也曾發生大火，而木蜂棲息地至少要30年才能恢復原本地貌，但是枯萎的刺葉樹樹幹六年後就會崩解。迄去年為止，霍根頓和其他研究人員在島上十多個地點設置440根樹幹供木蜂棲息，但這場大火可能已把樹幹全燒光。

蜜蜂在生態系統扮演重要角色，許多地處偏僻的澳洲原生種花卉仰賴木蜂及其他蜜蜂授粉繁殖，木蜂數量減少將影響花卉的生存。

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樹熊慘銳減 失明不育成難題

澳洲最知名的特有種動物樹熊也是主要受害者之一，樹熊的棲息地分佈於澳洲東岸，正是這次野火最劇烈的地區。更糟的是，未受衣原體感染的樹熊族群僅存於重災區袋鼠島，樹熊若感染衣原體，可能導致失明或不育。

樹熊被「國際自然保護聯盟」（IUCN）分類為「易危」物種，經過這次大火摧殘，可能將改分類為「瀕危」。

其他受傷慘重的還包括輝鳳頭鸚鵡和狹足袋鼩，後者也是僅存於袋鼠島，此外還有囊蛙、王吸蜜鳥、以及數量不到500隻的長腳長鼻袋鼠等。

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查爾斯・斯特爾特大學（Charles Sturt University）副教授尼莫指出，面對燒了好幾個月的野火，其實部分動物也發展出生存技巧，像是聞到煙味或聽到火燒物品的聲音時懂得逃跑，小型哺乳動物和爬蟲類躲進袋熊挖的地下洞穴，體型較大的動物可以尋找溪水等水源。

澳洲政府也盡力援救動物，除了醫治燒傷動物，新南威爾斯省當局上周也空投數千公斤的胡蘿蔔和地瓜，讓瀕危的刷尾岩袋鼠（Brush-tailed rock-wallaby）有東西吃。

這場野火已燒掉0.4個百分點的澳洲經濟增長率，經濟可以努力追回，但是因火災而滅絕的生物卻無法再生。

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