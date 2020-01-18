米芝蓮三星傳奇結束震撼法國　Paul Bocuse名下餐廳評級變二星

米芝蓮指南（Michelin Guide）指出法國已故「世紀廚師」（chef of the century）Paul Bocuse旗下餐廳L'Auberge du Pont de Collonges，失去自1965年獲得的三星評價，被降為二星。這消息不止震撼整個法國，亦在全球美食評論界引起反響。

圖為Paul Bocuse旗下餐廳L'Auberge du Pont de Collonges。（AFP）

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米芝蓮指南向法國媒體指出，Paul Bocuse在里昂（Lyon）附近開設的這家餐廳廚藝「依然精湛，但不再符合三星水平」。餐廳在2020年的米其林評級將被降為二星。

米芝蓮指南發言人布舍雷-安瑟蘭 （Elisabeth Boucher-Anselin）稱指南的國際總監普萊內克（Gwendal Poullennec）16日前往餐廳傳達這消息。

Paul Bocuse的家人對此到生氣。他生前籌辦被譽為「美食界的奧運會」的Bocuse d'Or廚藝比賽主辦單位，亦對此表示「遺憾」。

食評家勒加斯（Périco Légasse）指米芝蓮指南的決定「是荒誕及不公平」。他指Paul Bocuse去世後，他遺下的餐廳食品水平更見提升。

身為法國史上著名廚師之一的Paul Bocuse在2018年1月20日去世，享年91歲。他在法國是家傳戶曉的名字，亦被稱為「烹飪教皇」。米芝蓮指南網站的資料指出，他的家族多代為廚，他在1970年代發起「新法國菜」（nouvelle cuisine）運動。

Paul Bocuse的餐廳在40年間一直維持三星評級，他是史上米芝蓮三星評級最長記錄保持者。