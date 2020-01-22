【後阿拉伯之春．埃及篇】回到最初的起點　埃及人厭倦改變了嗎？

中東，在地緣政治中是一個模糊的概念。由地中海以東的黎凡達地區、阿拉伯半島，以至北非的伊斯蘭國家，政治、文化、宗教既有其相似性，亦有所不同。2011年初開始，一場後來被形容為「阿拉伯之春」的革命浪潮席捲中東多國：突尼斯、埃及、敘利亞、利比亞、也門等。這股浪潮是對主宰中東數十年的軍人政治、專制政體的衝擊。在成功推翻獨裁者後，這些國家都在嘗試建構新的民主管治模式。九載過去，最先爆發「茉莉花革命」的突尼斯，民主進程最為順利，但經濟民生卻沒有改善；埃及經歷民主選舉及政變，最終又換來「民選」的軍事強人專政；利比亞兩大派系軍閥激戰多年，各國介入下會更加混亂，還是停火在望？

至近日，中東地區東端的伊朗再次成為風眼——美軍擊殺伊朗「第二號人物」，以至伊朗誤擊烏克蘭客機，差點再引爆一場中東戰爭。過去兩年在美國特朗普政府的「極限施壓」下，伊朗民間已在醞釀動盪，如今更爆發「反美」、「反政府」雙重示威，反映着這個神權與民主兼備的治理模式受到考驗。阿拉伯之春沒有完結，也沒有答案，只提供了反思，讓中東國家各自摸索治理模式。

【後阿拉伯之春】系列

埃及在革命過後迎來民主選舉，不過今天卻好像回到了最初的起點，軍人專政的老路上。（Getty Images）

跟突尼斯一樣，埃及在革命過後迎來了民主選舉。但若選舉制度不夠完善、執政者未盡全責、黨派之間只忙於權爭，突尼斯的光景也許難以在其他阿拉伯國家複製。埃及未至於陷入內戰深潭，卻好像回到了最初的起點—軍人專政的老路上。顛簸輾轉數載，好像又發現了社會安定的難能可貴，有人甚至開始緬懷穆巴拉克時代。

2011年解放廣場一役，揭開了埃及政治的新一頁：「最後法老」穆巴拉克（Hosni Mubarak）被推倒下台，多年來在地區深耕細作的穆斯林兄弟會（下稱穆兄會）在民主選舉中勝出執政，領袖穆爾西（Mohamed Morsi）更成為埃及史上首位經過公民直選的總統。埃及的民主進程氣勢一時無兩，「法老」權力似乎終由人民意志抉擇。

穆巴拉克時期的舊憲法容許總統可以無限期連任，故穆巴拉克得以執政近三十年。埃及軍方最高委員會（Supreme Council of the Armed Forces）在2011年革命後接管過渡政權，並在翌年舉行總統直選。穆爾西贏得大選後，接掌權力，需要負責起草制訂新憲法。

2011年解放廣場，埃及民眾要求強人領袖穆巴拉克立即下台。（Getty Images）

*科普特正教基督徒米拿（Mina Williams）居住在北部城市曼蘇拉（Mansoura），這裏距離首都開羅（Cairo）約兩小時車程，來往兩地火車班次很頻密，往返十分容易。2011年1月25日，解放廣場爆發衝突之後，米拿也有來過開羅參與反政府示威。當時除了開羅，示威亦有在其他城市「開花」，包括北部亞歷山大港、航運樞紐城市蘇彝士等，米拿除了親身到過開羅，也在曼蘇拉參與過示威。

＊科普特正教會（Coptic Orthodox）：總會設在埃及亞歷山大港（Alexandria）的基督宗教分支，信徒自稱為科普特人，多數居住於埃及，約佔全國總人口10%。

「革命在（2011年）1月剛爆發時，穆兄會反對革命運動。到後來年輕人成功了，他們就馬上轉軚。」米拿說，自己不喜歡穆兄會的保守伊斯蘭立場。對於作為少數族群的科普特人來說，宗教團體領導政府的局面，難免令他們有些惴惴不安。

在2012年的總統選舉中，穆爾西以51.73%得票率，90萬票之差壓過擁有軍方背景的沙菲克（Ahmed Shafik）。在「少數服從多數」的選舉制度下，得出的結果，又是否滿足了示威者心目中追求的「民主」？埃及人當初在解放廣場的宏願，是否透過一場「真普選」順利實現？結果是否定的。只有一年，預期中的政治暗湧出現了，並再次吞沒整個埃及。

穆爾西上台，當時埃及人沒想到將會有一場漫長的政治風暴等待着他們。（法新社）

革命後再革命 仍是軍人主政

2013年6月，穆爾西執政一周年，數十萬名民眾走上街頭抗議。解放廣場再次人山人海，要求穆爾西下台。穆爾西在任期間，通過2012年版新憲法。憲法雖然規定總統只能連任一次，但容許伊斯蘭教士介入立法過程，以及被指缺乏針對少數族群的適當法律保障，其宗教保守色彩備受爭議。反對派認為，穆兄會或會把埃及帶回獨裁統治的回頭路。曾擔任國際原子能機構總幹事、於2005年獲諾貝爾和平獎的著名埃及法律學者巴拉迪（Mohamed ElBaradei）更譏諷穆爾西為「新法老」。當然，背後更重要的一個穆兄會「死症」，就是它同樣未能拯救埃及經濟。汽油短缺、物價飛漲等持續疲弱的經濟表現，進一步激發民眾怨憤。

穆巴拉克（右）鐵腕管治埃及近30載，在「阿拉伯之春」被推翻，鋃鐺入獄。（法新社）

「他們根本不諳經濟！」 米拿對那段日子的經濟環境斬釘截鐵地說。他又認為，穆兄會主要是跟保守派宗教人士合作。當時，埃及幾乎沒有一個民間組織，有着清晰意圖和受歡迎的領袖人物，只有穆兄會在社區擁有龐大的影響力。穆兄會上台是時勢造英雄，他們缺乏管治能力及長遠政經計劃，所以上台之後，各種問題便接踵而至。「穆兄會的施政，可說是無異於2011年前的穆巴拉克。」

*穆兄會倡伊斯蘭價值觀：穆兄會是在1928年由伊斯蘭學者班納（Hassan al-Banna）所創立，提倡以可蘭經為規範的生活方式，倡導以伊斯蘭價值觀為本位建構家庭、社會和國家基礎。當初旨在擺脫英國在埃及的殖民統治，後來專注地區宗教、教育及社會服務。由於埃及法律原本禁止以宗教為根基的政黨，故穆兄會在2011年前仍是非法團體。穆巴拉克下台後，穆兄會以自由與正義黨名義完成政黨登記，並贏得國會及總統選舉。

提倡以伊斯蘭價值觀為本位的穆兄會，在穆巴拉克倒台後，得到很多民眾支持。但同時，它相對較保守的宗教政策，同樣惹人擔憂。（Getty Images）

不過，當時站在街頭的，事實上還有一班支持穆兄會的伊斯蘭勢力。這群支持者認為，穆爾西是不折不扣的「民選總統」，反對派強行要他下台，即是搞政變，破壞民主，摧毀革命成果。兩大陣營逐漸形成撕裂局面，外界甚至一度擔心埃及將會像敘利亞般陷入內戰。

此時，穆爾西的下場似乎可被預視得到—隨着示威一發不可收拾，埃及軍方向穆爾西發出最後通牒，要求他盡快平息雙方衝突及一切示威行動。然而，這是穆爾西所控範圍之外的事了。結果，當時身為軍方最高司令的塞西（Abdel Fattah el-Sisi）帶領軍隊向穆爾西逼宮，罷黜文人政府，軍方接掌權力。

穆爾西去年逝世後，巴勒斯坦加沙地帶亦有民眾哀悼。（法新社）

民選總統鋃鐺入獄，麾下穆兄會成員如同喪家之犬，其後更被政府列作為「恐怖組織」，昔日風采頓成泡影。埃及人彷彿倒退回到終點：一個形象儼如穆巴拉克的軍事強人塞西執掌軍政大權，將埃及變回軍人專政國家。

一輪混沌過後，軍方推動新憲法改革，替代穆爾西通過的2012年版憲法。終於，新憲法在2014年1月經全民公投後成功通過。這版本的憲法加入更多諸如保障性別和宗教平等的世俗化條文，並賦予軍方更大權力，例如容許軍方在未來八年能夠委任國防部長。新憲法通過後，同年5月舉行總統大選。塞西在大多數反對派政黨杯葛下，以高達96.91%的得票率當選總統。由軍方為主導的世俗政權重新管治埃及。而在2018年的總統大選，塞西亦取得超過97%的票數，成功連任。

軍人塞西（圖中握手者）將埃及重新帶回強人專政的獨裁統治。（路透社）

穆巴拉克二世？ 塞西欲打經濟牌

更加值得留意的是，在去年4月，國會通過憲法修正案，將總統的任期由四年延長至六年，此規定適用於現任總統。換言之，2018年連任的塞西，任期將延長至2024年。原本按照憲法規定，塞西已經連任一次，按理不能參選下屆總統大選。可是，修正案同時容許塞西能夠參加2024年總統大選，意味着他有可能長期執政至2030年。

2014年和2018年兩場選舉前夕，多個被視作有力挑戰塞西的反對派或政客，都被當局搜捕，或以不明原因自行退選，故選前外界已預料塞西穩操勝劵。這種已知結果的「選舉」，埃及人早已習慣了三十年（穆巴拉克時期，幾乎沒有反對派能參與選舉）。只是料想不到，經過「阿拉伯之春」所付出的血與淚，國家政制發展至今仍是換湯不換藥。

2011-2019年埃及時間線（香港01製圖）

「也許現在是相對平穩的時期。」米拿說，目前塞西政府的做法是，先專心搞好經濟，例如大舉借貸興建高樓大廈、新城市，投資基建推動國內經濟增長，並通過減少燃油補貼等政策減赤。的確，埃及政府的緊縮方案，加上國際貨幣基金組織（IMF）的貸款援助，令最近數年的國家財政狀況出現回穩迹象。

根據IMF的資料，埃及政府凈債務佔國民生產總值的比例，從2016至17年度的100%，下降至2018至19年度的85%。

米拿口中所說的新城市，便是塞西政府在2015年公布建造，計劃斥資500億美元的新首都（此城市至今仍未命名）。當局打算把總統官邸、政府辦公室、各國大使館等行政機關遷入新首都，並期望城市將來可容納650萬人，紓緩舊開羅市區的人口壓力及交通擠塞問題。

現在整個大開羅都會區（包括開羅省、吉薩省及蓋盧比尤省部份地區）人口多達2,200多萬，相當於全國兩成。如此集中人口，不單經常造成路面交通癱瘓，龐大的房屋需求亦加大政府財政壓力。因此，新首都計劃是塞西政府務求盡快起動的政策。然而，新首都及其他基建項目涉及龐大資金周轉，當中惹起民眾對官商勾結和貪污的質疑，亦埋下政府的不信任危機。

塞西政府現時將專注力放在復興埃及經濟。人民當初熱幟的政治改革訴求，似乎未得到落實便轉趨冷卻。（Getty Images）

恰恰在去年9月，流亡西班牙的45歲埃及承建商阿里（Mohamed Ali）在網上發片公開內幕消息，指控總統塞西一味向外訴說國家經濟緊縮政策的需要，私下卻挪用大額公款，興建自家豪宅及酒店，無視國內民眾的貧困。阿里在網上發布的片段獲網民瘋傳，他同時號召網民「無懼上街」。結果在同月20日開始，埃及多個城市同時爆發大規模示威，高呼「塞西下台」、「人民命令政府下台」。有些埃及人甚至有點懷緬穆巴拉克，認為他比起塞西是「兩害取其輕」。

網紅號召上街 年輕人一代走向成熟

去年10月出版了《埃及男女：政治不正確的中東觀察》一書的香港理工大學專業進修學院講師李雅詩博士，過去數年都定期造訪埃及。她與記者分享與當地朋友的交流，解讀去年9月這一場「重返解放廣場」示威。她認為，這場示威未必與2011年阿拉伯之春的性質一樣，至少走上街頭的示威者群體已經很不同。

李雅詩提到，她認識很多埃及朋友都在2011年經歷過革命，現今他們主要還是覺得「穩定」才是國家需要的狀態。可能經歷過穆兄會的管治和多年來的政局動盪，他們或更關心專注發展經濟。「他們可能對（去年9月的）示威不以為然。」她補充，這場示威只是因為商人阿里的影片突然爆紅，才瞬即誘發市民一窩蜂來到解放廣場，向塞西政府洩憤。

李雅詩（左一）近年定期到訪埃及，並在當地學習傳統樂器烏德琴。（受訪者提供）

2011年跟去年走上街頭的示威者，更可能是兩個「革命世代」。這場示威站出來的人，看到當中有很多還是年輕人。換句話說，他們未必有親身參與過九年前推翻穆巴拉克的革命，或對穆巴拉克下台後的數年政局動盪沒有多大切膚之痛。不過，隨着年紀漸大，他們逐漸看到，的確是塞西政府大力打壓異見、強制關閉書局報社，抑制言論自由，所以才有感阿里的網上號召，走上街頭高呼反抗。最後，示威並沒有持續下來，反映普遍民眾未必真的想改變現有政權格局。

像米拿這類人，經歷過顛覆中東世界的「阿拉伯之春」、保守伊斯蘭勢力的無能管治，對塞西一類強人，未必全是負面評價。在米拿的言語上，不多不少也透露出對現實政治的無奈，以及追求社會穩定的心迹。

米拿身後，便是埃及革命的象徵地解放廣場。（受訪者提供）

「當然，政府對那些追求民主化的人仍抱有敵意。在埃及，沒有新聞、媒體自由；軍隊領袖佔據着政府的高位。」米拿知道塞西的施政，不是一個真正民主政府應有所為，亦明白為何這幾年依然示威不斷。不過，以他一位科普特人的少數族群身份，也許會覺得，接受相對包容宗教的世俗派軍政府，總比讓整個國家跌進一個宗教派系互相鬥爭的無底深潭好。

米拿認為，國家未達到他心目中想要的「民主」，至於埃及人各自對於「民主」的定義，似乎未有統一的答案。

上文節錄自第198期《香港01》周報（2020年1月20日）《阿拉伯之春 那場結局迥異的民主革命》。

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