網友在Twitter上傳一段男子打電話給酒店櫃台，抱怨房間裏有老鼠的實況錄音，獲網友熱烈回響和近950萬次點閱爆紅。

This Arab guy calls the hotel reception to complain about a mouse in his room. Listen to how he describes the situation 💀💀💀😂😂😂 pic.twitter.com/feObtAj9Bp — Arab Brincess (@Ella_7991) 2020年1月17日

這名被形容是阿拉伯人的男子不知道老鼠的英文單字該怎麼說，他先告知櫃台人員自己英語程度欠佳，然後問對方知不知道《湯姆與傑里》（Tom and Jerry），櫃台回答知道這部卡通，投宿男子於是表達「Jerry現在在我房裏」，櫃台人員秒懂「你房裏有老鼠」。令人爆笑的部分是，當男子請櫃台派人來抓老鼠時特別交待「帶Tom過來」。

櫃台抱歉回覆：「酒店沒養Tom 。」

網友反應熱烈，有人把馬來西亞抓老鼠確實請「Tom」出動的影片貼上助陣。

While in malaysia they really bring TOM! 🤣 pic.twitter.com/XxgBVBwXzC — adrena (@AdrenaAdam) 2020年1月18日

▼▼網友反應熱烈，紛紛以《Tom and Jerry》的劇照及MEME圖回覆推文，模仿Tom及Jerry聽到對話後的反應，十分有趣（按圖放大）▼▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】