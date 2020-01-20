哈里梅根出走鬧劇　英國「極右」小報王室恩怨難解

英國王室1月18日宣布，哈里王子與夫人梅根將放棄殿下頭銜，僅保留薩塞克斯公爵及公爵夫人(Duke and Duchess of Sussex) 的封號。哈里發言中感謝英女王及王室成員，在母親戴安娜（Princess Diana）逝世後照顧他與陪伴他成長。哈里發言時亦再次提及媒體對他們構成的巨大壓力，並稱希望有一天他與王室成員的「羈絆可以勝過媒體的力量」。 兩人的「出走」被視為與《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）、《每日快報》（Daily Express）等「右翼或極右傾向」的八卦小報（Tabloid）息息相關。兩人除對小報的不實報道或肆意批評不勝其煩外，也極度不滿記者侵犯私隱的滋擾行為。然而，小報在英國有龐大讀者群支持，也是英國王室曝光的重要媒介，兩者關係就有如一對歡喜冤家，恩怨難解。

早於1903年，英國便出現了世上第一份小報—《每日鏡報》（Daily Mirror）。所謂的「小報」，大多屬低俗報紙（red-top papers），主打娛樂、體育、名人八卦和醜聞等，並以較通俗或民粹方式報道時政議題，跟傳統大報風格迥異。一直以來，小報的忠實讀者主要是年輕的低下階層，他們集中在倫敦、東南部和英格蘭中部都會區，以及工業化的北部城市。

小報在英國擁有龐大讀者群，王室花邊新闖絕對是一大賣點。(Getty Images)

讀者群龐大 網絡影響遍及全球

目前，英國發行量（每日）最高的報紙皆為小報，分別是124萬份的《太陽報》、116萬份的《每日郵報》及96萬份的《星期日郵報》（Mail on Sunday），三者均遠高於全國最暢銷大報《星期日泰晤士報》的65萬份。這反映一眾小報在英國擁有廣大的讀者群，具有一定的影響力。

回顧過去數十年，小報的發行量也大幅走下坡。1974年，《太陽報》和《每日鏡報》的每日發行量均達750萬份；到1998年，前者每日發行370萬份，後者則跌至230萬份，今天，《每日鏡報》的發行量更只有46萬份。由於競爭大，且潛在讀者群相近，英國小報在爭取讀者上表現得比其他國家的小報更為進取，甚至肆無忌憚。

不過，發行量大減並不代表小報式微，反而是轉戰網絡，各家小報都力爭全球網上英文讀者，其輿論力量可謂更廣更遠。倫敦大學城市學院國際新聞研究所主任James Rodgers曾指出，過去半個世紀以來，小報被認為對英國公眾有很大的影響力，除了在大選期間影響着民眾情緒外，在英國脫歐公投上也發揮了重要作用。

英國小報被認為在脫歐公投上發揮了重要的影響力。(Getty Images)

另一方面，以《每日郵報》網上版為例，幾乎每篇關於王室成員的報道都有大量點擊或留言，文末往往附帶購物連結，讓讀者購買跟王妃們款式相似的衣服或小王子、小公主使用的同類物品，除能催谷王室成員人氣外，更把「王室經濟」發揮至另一層次。透過這幾份英文小報，英國王室的新消息和資訊輕易地散播全球，王室成員的緋聞與逸事均成為普羅大眾茶餘飯後的話題。

不過，小報給王室成員帶來的痛苦不是常人能夠理解，當中的恩恩怨怨可追溯至上世紀六十年代。當時，「狗仔隊」（paparazzo）一詞在意大利首先出現，為不少名人、明星和王室成員帶來困擾。六十年代後期，傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）收購營運不善的《太陽報》，但礙於該報消息來源不及大報，加上電視日漸普及，故決定聚焦於名人明星，包括王室的私生活上。在1960至1980年間，小報時常將端正品行且為國民典範的英女王伊利沙白二世，與王室成員中較具爭議的妹妹瑪嘉烈公主作對比。後者除了愛上失婚情人唐辛（Peter Townsend） 而不被輿論和主教同情外，其酗酒行為、豪華派對和泳裝照也被媒體猛烈批評。

早於上世紀60年代，英國小報便很喜歡比較女王伊利沙白二世(中)和妹妹瑪嘉烈公主(左)。(Getty Images)

釀戴妃悲劇 催生最嚴新聞法規

至1981年，當戴安娜王妃和王儲查理斯成婚，年輕貌美且貴族出身的戴妃隨即成為小報的新寵兒。作為「世上被拍照最多的人」，戴妃的一舉一動成為全球關注焦點，估計全球有7.5億人觀看該場婚禮。當時小報對戴妃的瘋狂程度，據說即使是模糊不清的照片也「有價有市」，著名「狗仔」 Jason Fraser拍下戴妃和情人法耶茲（Dodi Fayed）在遊艇上接吻的照片，便為他賺取逾170萬英鎊（約1,720萬港元）。《每日鏡報》前圖片編輯Ian Down形容：「她（戴妃）可能是我所拍過最上鏡且最有影響力的人，編輯對她的消息從來也不嫌多。」

在此期間，小報不時拿戴妃及其妯娌約克公爵夫人莎拉（Sarah, Duchess of York）比較，嘲笑後者出身低微、舉止不雅及產後發福等。莎拉後來承認小報戲稱她為「豬肉公爵夫人」（Duchess of Pork），令她陷入嚴重抑鬱。

莎拉承認小報戲稱她為「豬肉公爵夫人」（Duchess of Pork），令她陷入嚴重抑鬱。(Getty Images)

小報與王室的關係在九十年代變得緊張，特別是1997年8月30日晚上之後。當晚戴妃和法耶茲於法國巴黎阿爾瑪橋隧道內遇上狗仔隊追蹤，司機為閃避而失控撞向燈柱和石牆，導致二人死亡。事件除了對王室，尤其是年幼的威廉和哈里造成沉重打擊，也令外界關注狗仔隊對名人明星的滋擾行為。

英國民眾對狗仔隊變得相當反感，致使《太陽報》和《每日鏡報》等小報的銷量降至1962年以來的低谷，部份小報甚至曾承諾永不採用狗仔隊的照片，使狗仔隊的滋擾行為一度沉寂下來。加上其後通過的《免受騷擾法》（PHA），新聞投訴委員會（PCC）亦加強了《編輯業務守則》，形成了「歐洲最嚴格的新聞法規」。

自從戴妃在巴黎的車禍起，外界開始關注狗仔隊所造成的滋擾行為。(Getty Images)

為保妻私隱 哈里王子控告小報

但兩位王子成年後，小報追訪再度瘋狂。2003年，當威廉開始與凱特約會，媒體更陷入歇斯底里的狀態，兩人拍拖多年，凱特家族背景全被翻開，傳媒當時給她「Waity Katie」的外號，揶揄她久久未等到威廉求婚，除了幫忙家中的小生意，畢業以來都沒做過什麼正職。其後哈里於2005年以納粹軍裝打扮出席派對，被小報標上「納粹哈里」的稱號。

直至哈里和梅根結婚，小報傾向負面、部份帶有種族歧視之嫌的報道困擾着這對新婚夫婦。回看2017年，當梅根還在與哈里王子交往時，她曾經是英國小報的寵兒，甚至被稱讚為英國王室帶來一股新鮮空氣，但自他們準備結婚以來，梅根的不少舉動都備受質疑和批評。如為了時髦而改動哈里設計的訂婚戒指、其侍從接連辭職、與凱特的不和傳聞、擔任英國版《Vogue》雜誌客席編輯，以及兒子阿奇的受洗禮安排等，均遭受不少批評。當中最嚴重的是她與關係疏離的生父托馬斯（Thomas Markle）及其同父異母的兄姊，多次透過小報「隔空對罵」。

兩人出走的決定，或許更多的是考慮到兒子阿奇未來的健康成長。(Getty Images)

王室歷史學家Marlene Koenig說：「婚禮結束後不久，這些小報變得不擇手段，因為這樣做『賣紙』。」尤其是《星期日郵報》去年初在未經英國王室許可下，擅自公開梅根大婚後寫給父親的一封私人信件。去年10月，哈里發表聲明指：「我已失去母親，現在卻看着自己的妻子也成為相同處境的受害者」，迫使他不得不提出訴訟，控告《星期日郵報》及其母公司違反2018年通過的《資料保護法》（Data Protection Act），侵害其隱私。托馬斯之後有可能以辯方證人身份出庭作證，父女對簿公堂。

哈里夫婦提告小報，令王室與小報的關係陷入另一新低點，外界甚至形容哈里在向小報「宣戰」。兩人現在選擇「出走」，除了不希望梅根走上戴妃舊路外，可能更希望兒子阿奇免受小報騷擾，能自由快樂地成長。

上文節錄自第198期《香港01》周報（2020年1月20日）《「極右」小報與王室 60年恩怨難解》。

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