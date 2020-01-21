武漢肺炎症狀似感冒？死亡率與沙士接近？　防疫必須知道的7件事

湖北省武漢市的新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，中國全境累計確診案例達218例，世界衛生組織（WHO）預計在本周召開會議，商討是否將此病列為國際公共衛生緊急事件。這類「新型冠狀病毒」到底如何傳遞？是否有治療方法？美國有線新聞網絡（CNN）也整理了關於冠狀病毒你該知道的7件事。

1. 什麼是冠狀病毒（Coronavirus）？

冠狀病毒是一種常見的動物病毒，根據美國疾病控制和預防中心（US Centers for Disease Control and Prevention）說法，它在極少數的情況下，會出現人畜互相傳染的狀況。世界衛生組織（WHO）將「武漢肺炎」正式命名為「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV），在此之前，這種病毒從未在人類身上出現過，目前已知有7種冠狀病毒會傳染給人類。

2. 冠狀病毒的症狀為何？

感染冠狀病毒類似普通感冒，通常是輕度到中度的呼吸道疾病，會出現流鼻涕、乾咳、喉嚨痛、頭痛或發燒等症狀，並持續多天。另外對於免疫系統較弱的人，如老年人或嬰幼兒，這種病毒可能會導致更嚴重的呼吸道疾病，如肺炎或支氣管炎。

3. 冠狀病毒會致命嗎？

目前有其中幾種會致命，如「中東呼吸綜合症」（MERS）和「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS，俗稱「沙士」）。MERS在2012年在中東首次被發現，嚴重程度高於武漢肺炎，美國疾病控制和預防中心的數據顯示，每10名MERS患者中就有3至4人死亡；SARS的死亡率則根據病患年紀，在0％至50％之間，它會導致呼吸問題，但也會有腹瀉、疲勞、呼吸短促、呼吸困難和腎功能衰竭等症狀。

世界衛生組織（WHO）將「武漢肺炎」正式命名為「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）。（路透社）

4. 如何傳播？

冠狀病毒通常是由動物傳染，科學家推斷，MERS可能起源於駱駝，SARS則為麝香貓。至於人傳人的狀況，通常是因為接觸到病患的分泌物，咳嗽、打噴嚏或是握手都有可能造成感染，因此第一線醫護人員是感染機率最高的群體。

世界衛生組織（WHO）表示，目前武漢肺炎已經從「沒有明顯人傳人證據」到「可能有限度人傳人」，後續要關注是否持續性人傳人，但此病與SARS相比，個案致死率較輕微。

5. 如何治療？

目前針對冠狀病毒沒有特定的治療方法，也沒有疫苗，僅能以症狀治療、支持性療法為主，醫生會透過處方止痛藥、退燒藥來緩解症狀。

6. 如何預防？

現階段還沒有可以預防冠狀病毒的疫苗，僅能減少與公眾接觸次數來降低感染風險，盡量避免揉眼睛、鼻子與嘴巴等動作，經常用肥皂洗手，每次至少20秒。若出現感冒症狀，請盡可能不要出門，進行自我隔離，並將接觸過的物品全數消毒。

7. 對懷孕的婦女是否有致命風險？

MERS與SARS對孕婦的影響更嚴重，在過去的病例中，皆曾出現難產或流產的狀況，但武漢肺炎的感染程度目前仍未知。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】