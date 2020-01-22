【珍惜生命】日本公園停車場4屍命案　疑兇自殘重傷曾擬殉情

日本福島縣磐城市1月22日發生一宗兇殺案，磐城市三和町水石山公園停車場內一輛汽車上被發現有4具屍體，他們頸部都有被人用刀刺中的傷口。疑兇是51歲男子，他向警方供稱曾試圖自殺。

日本放送協會（NHK）網站上發布有關兇案現場的影片，圖為涉事汽車。（日本放送協會網站截圖）

日本警方22日早上1時30分接獲一求救電話，報警人士稱「我用刀插了一個人」。指的停車場中有一輛汽車，車上4人被殺。警方接報到場發現後座有4人死亡，分別是43歲的吉川美奈子、15歲的兒子步夢，還有一對13歲的雙胞胎女子，她們分別名為茅乃及海音。

4名死者頸上都有刀傷，而身在司機位的51歲男子，頸部及腹部有危及性命的傷勢。他被送往醫院接受急救，當時仍然清醒。日本《朝日新聞》22日報道，男子當場自稱：「我在與那名女子拍拖。我都想去死。」

警方指他供稱自己是殺害吉川美奈子以及幾名孩子，他最後想自殺但未遂。警員在車上找到幾把染血刀具。

日本警方指疑兇面臨4案謀殺控罪，但會待他清醒後才進行盤問。求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626