情人節去邊好？　Airbnb送出入住《羅密歐與茱麗葉》聖地機會

距離2月14日情人節還有大約三周，可能有不少人已經計劃如何在當日與另一半慶祝，但如果覺得行街送花太過普通，或可以考慮到文豪莎士比亞（William Shakespeare）名著《羅密歐與茱麗葉》（Romeo and Juliet）求愛之地、意大利維羅納（Verona）共度一個不平凡的情人節？

民宿網站Airbnb1月21日宣布為一對幸運情侶提供於情人節當日在維羅納的茱麗葉故居（Casa di Giulietta）住宿一宵的難得機會，是該座建於13世紀的歷史建築自1930年以來，首次招待客人入住。

茱麗葉故居所展示的大床，它曾經是1968年《羅密歐與茱麗葉》的電影道具。（Airbnb圖片）

負責經營茱麗葉故居的非牟利組織「茱麗葉會」（Juliet Club）每年都會忙於為數以千計寫給茱麗葉的情信，因此Airbnb利用這個機會，希望選出一封感動人心愛的故事，闡釋自己和另一半為甚麼是入住這個朝聖勝地的最佳人選。

The ultimate Valentine's gift - win a stay in the medieval home of Shakespeare's Juliet in Verona, Italy. 🌹 Rules apply.https://t.co/fXrCLId2tq pic.twitter.com/OSGQFWbE4C — Airbnb (@Airbnb) 2020年1月21日

得獎的幸運兒除了可以在茱麗葉故居重演在陽台求愛的經典場面外，亦可以睡在1968年同名改篇電影所使用的大床，享用米芝蓮星級大廚的料理和分享烹調情人節燭光晚餐的心得，以及在維羅納市內重拾羅密歐與茱麗葉的足跡。

另外，得獎者在享受與別不同的情人節之餘，亦要在茱麗葉故居內為來自世界各地的追隨者回信。假如大家擁有這份自信，不妨在2月3日中午前，到這裡投下一封英文信，與茱麗葉分享愛的故事。