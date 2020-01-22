【新聞背後】韓國性小眾軍人面對不平等對待　軍方助長歧視風氣？

韓國軍方勒令一名服役期間變性的士兵退伍，再次掀起性小眾人士在軍伍遭遇不平等對待的爭議。韓國男同性戀者雖然需要如常服兵役，但軍法卻嚴格規定不准進行任何同性性行為，軍中也不少性小眾人士遭到欺凌和騷擾，一直惹來人權組織質疑。

韓國規定所有年齡介乎18歲至35歲的健全男性必須服最少21個月的兵役。性取向並非免服兵役的合理理由。韓軍目前未有對正在服役的士兵設有變性限制，因而掀起今次的風波。

雖然韓國對性小眾人士的態度愈漸開放，不過同性婚姻仍未合法化。而在軍隊，性小眾人士面對的欺凌和騷擾便更加嚴重。根據《軍事刑法案》，任何同性性行為均屬違法，不論是否在軍事基地內進行，也不論其中一方是否非軍方人員。

被勒令退伍的變性士兵於記者會上哭訴。（美聯社）

2017年，軍方進行外界所形容的「同性戀者獵巫行動」，數十名士兵被捕。有上級使用同性戀者的交友手機應用程式，並檢查士兵的手機和社交媒體，追蹤性小眾士兵。「恐同」風氣導致同性戀者不敢舉報欺凌事件，也擔心上級不會認真看待事件。

國際特赦組織東亞研究總監賴夫（Roseann Rife）認為，軍方促使軍隊內的反性小眾情緒，形成漣漪效應。她指出，軍隊環境讓人覺得歧視性小眾人士沒有問題，同樣看法只會擴展至更加廣泛的社會。