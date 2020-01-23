【武漢肺炎】武漢封城口罩搶購一空　「戴口罩」其實有冇用？

武漢新型冠狀病毒疫情持續擴大，口罩成為熱賣產品，市民上街都開始攜帶口罩以防感染。但事實上配帶口罩對防止感染病毒的功效有多大？先說答案：「理論上」效果不大，但「實際上」卻頗有效。

配戴口罩，其實能否阻止感染病毒？（Getty）

真正阻檔能力有限

所謂理論上效果不大，是因為一般口罩無法「真正」覆蓋口鼻，而且無法保護眼睛。經飛沬傳播的病菌可以經眼部或口罩的空隙鑽入身體，造成感染。

重症醫護人員、疾病研究人員或生化物品處理隊員須穿防護服及戴面罩、「全副武裝」，全因一般醫療口罩阻隔病毒的能力很有限。

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但可防止碰觸感染

這不代表口罩「沒有用」，因為即使無法完全消去空氣傳播的風險，口罩卻很有效地防止另一種傳播方法：手部接觸感染。根據2015年澳洲新南威爾斯大學一項研究，人類平均每小時會把手碰觸面部23次，很可能會把手沾上的病菌直接放到口、鼻及眼。

穿戴口罩可以很有效地防止這類感染，因為飛沬不一定直接撲到面上，病菌可以留在桌面、手柄、電梯按鈕等，手可碰觸之處。戴上口罩，可以多少防止把手直接碰觸口鼻。

這也是為何健康宣傳會要求人們勤洗手，防止成為病菌「傳播黑手」。

雖然阻隔能力有限，但配戴口罩對防止感染病菌還是可以起一定作用。（Getty）

根據2019年德克薩斯大學達拉斯西南醫學中心一項研究，一間醫院的醫護人員日常工作配戴普通醫療口罩，防止感染的效率與穿戴副防護武裝相若，說明即使理論口罩對病菌阻隔有限，但仍對防止感染有相當幫助。

要防止感染經飛沬傳播，包括流感或肺炎病毒，最好的方法就是：勤洗手、避免用手接觸口鼻眼、及保持健康的生活作息習慣。若患病就要戴口罩，避免散播病菌感染他人。