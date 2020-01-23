【武漢肺炎】從黑死病到伊波拉病毒　封城與隔離病患措施有效嗎？

武漢宣布停駛所有交通工具，實施「封城」隔離政策。把一個人口高達千萬的城市封鎖起來可謂史無前例，但過去亦有類似例子，對病患或一個區域集中隔離，以防病菌散播。

隔離病患，以至Quarantine這一詞的起源，均來自黑死病。（Getty）

隔離英語「Quarantine」是來自意大利文「Quaranta giorni」的轉寫，直譯為「40天」。在14世紀，為防止黑死病的傳入，所有停泊威尼斯港口的船隻需事先在港口外水域隔離40天。因此英語「Quarantine」一字，與疾病息息相關。

部分隔離的歷史例子

在歐洲黑死病爆發時期，拉古薩（現稱杜布羅夫尼克，Dubrovnik）實施隔離政策防止疫情散播，被視為是現代醫學發展的一個里程碑。而上述的40天隔離政策，被視為有效防止黑死病從船上帶進港內的方法。

美國的隔離檢疫法在1663年，殖民美國的年代開始，盛行於18、19世紀。為避免天花、霍亂、及結核的擴散，美國在多個地方如離島建立隔離營，把患者集中隔離在島上。如著名的斯威本島（Swinburne Island）及天使島（Angel Island）均有隔離中心的遺址。

1986年愛滋病成為公共衛生事件，古巴強制對所有檢測為陽性的病患者實施無限期隔離，至三年後才放寬有關限制，容許病人離開療養院。1993年起，愛滋病患者在醫院接受8周治療後，可選擇返家繼續接受治療。

實施區域隔離政策的還有2014年，西非伊波拉病毒爆發。在利比里亞，政府為阻止病毒散播強制封鎖部分市區，包括首都蒙羅維亞（Monrovia）的西點（West Point），限制人口流動，實施宵禁。

1911年，渡洋的亞洲人需進入天使島的隔離中心隔離一段時間，才能進入美國本土。（Getty）

西非伊波拉疫情爆發，為提高對抗病毒意識製作的海報。（Getty）

然而以防止病情擴散為目的，實施大範圍強制隔離的成效過往備受質疑。如2014年利比里亞的強制隔離便引發了人民不滿，爆發騷動。

日本在戰後1953年訂立麻瘋病預防法，建立治療中心（實為隔離營）把所有麻瘋病患者強制隔離，更配合優生法強制幫病人絕育。被隔離的病人遭受社會標籤與拋棄，法案至1996年才正式取消，並引發近超過20年的國家賠償訴訟。

中國在瀕臨春節期間，對重災區武漢實施隔離政策，禁止人們進入或離開武漢，相信可有助避免疫情進一步擴散，但最終成效仍要待疫情過去才能作出評價。