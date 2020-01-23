【逃犯條例】香港反修例示威者登《時代》雜誌封面

美國《時代》（Time）雜誌1月23日公布新一期國際版本的封面，香港示威者成為封面人物。

《時代》雜誌國際版2月3日的版本以「示威的臉孔—為香港而戰」（Faces of Protest: The Fight of Hong Kong）為封面專題，訪問多名參與反修例爭議的年輕示威者和急救員。

《時代》雜誌國際版2月3日號以「示威中的臉孔—為香港而戰」為封面故事。（Twitter/TIME）

文章提到，全球多個地區如中東、拉丁美洲等地的年輕人上街，對當權者、經濟及民主倒退表達不滿，而在香港，這些由高中及大學生為骨幹的街頭戰士就願意押上自己的未來，捍衛自己的家園，希望可以「光復」香港。

有年輕人表示，在前線抗爭固然感到恐懼，但無阻他保護自己出生地香港的決心，又形容香港的情況正在倒退。另一名示威者指，自己原本都是「和理非」，但見到政府對於一、二百萬人上街都無動於衷，他唯有選擇走向激進一途。這名20歲的年輕人直言，他們已經走上不歸路，因此相信大家不可以輸，堅持不會放棄。

TIME's new international cover: "I absolutely will not back down." Meet the young people at the heart of Hong Kong's rebellion https://t.co/BeWFprxwzT pic.twitter.com/zdctBpWGd2 — TIME (@TIME) 2020年1月23日

不少受訪者直言他們寧死不屈，其中一人認為，他假如遇到不測，所引起的怒火起碼可以成為抗爭運動的助燃劑。另外亦有一名修讀公共行政的示威者原本希望加入政府改變制度，但發現太天真。他指加入制度只會帶來兩個後果：被制度摧毀，或是甚麼都沒改變，成為協助系統繼續運作的幫兇，所以他選擇以抗爭形式，從外進行改變。

這場抗爭持續超過七個月，至今仍未見到盡頭。中大社會學系客席教授Andrew Junker認為，政府只有兩個方法解決爭議，一是拘捕所有示威者，或是回應部份訴求如調查警暴問題。他警告，政府假如不作任何政治讓步，香港發生真正的暴亂是「符合邏輯的結果」。