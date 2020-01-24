日本人吃完零食　包裝紙怎處理？　72.9%受訪者有這獨特習慣

打開糖果餅乾後，你會怎麼處理手上的包裝紙呢？日前，一名日本網友將開封後的包裝紙打了個結，沒想到一個簡單的動作，卻令身旁的外國同事震驚不已。遂後，該名日本網友將此事分享到網路，詢問「將包裝紙打結」究竟是日本人的習慣，還是只是少部分的案例？

該日本網友上載的照片（點圖放大瀏覽）↓↓↓

一名長居在美國的日本網友分享，一日開會時，他隨手將吃完的包裝紙打了個結，正巧被一旁的外國同事看見，外國同事對此感到相當新奇，更提到以前同住的日本室友也做過類似的行動，便好奇的詢問他：「這是每個日本人都會有的習慣嗎？」

原PO對此也感到相當驚訝，他在貼文中寫道，「自己是因為有祖父的教導，才會有將包裝紙打結的習慣」，不確定是不是所有日本人都會這麼做，他便將此事分享到推特，詢問網友是否也會這麼做。

貼文引起日本網友討論，網友認為「將包裝紙打結」是多數日本人都會有的習慣，「幾乎都會這麼做，因為想把垃圾變的小一點」、「常常無意間就做了，因為包裝紙散開的話，會有一種很髒亂的感覺」、「我也會把包裝紙綁起來，這樣垃圾才能變小，也比較方便收拾」，也有人有不同看法，「我也會這麼做，但我不是把它打結，而是折起來」、「看情況而定，如果附近有垃圾桶可以直接丟掉，就不會另外去打結」。

網友紛紛貼上自己用包裝紙打結的方法 還有人附上教學（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

日本網友也推論，會有這樣的「打結習慣」，可能源自於日本的摺紙文化，以及「不給他人添麻煩」的民族性。網友留言表示，「就某種意義上，也許是摺紙文化的證明呢」、「日本人從小就會玩折紙，所以手比較靈巧，而且從小就被教導不要給他人增加負擔、要保持整潔，所以才會有這樣的習慣吧」。

也有網友作統計，結果逾7成人表示會把包裝紙打結：

根據日本網友發起的投票，多數日本人都有將包裝紙打結的習慣。（Twitter@yoroshikuhato2）

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