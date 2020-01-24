亞洲航空「女力爆棚」　地勤「公主抱」乘客落機　老闆＋網民激讚

亞洲航空（AirAsia）公司執行長費南德斯（Tony Fernandes）近期在網上分享一張機上照片，只見照片中的空姐公主抱起一位鼻插管的女性乘客，護送對方下機，費南德斯稱讚她說到「這就是普通和偉大的差別」，對此許多網友讚聲連連，表示這位空姐做得很好，甚至還有連鎖健身中心負責人說要贊助這位空姐一年的健身會費。

費南德斯17日在個人Instagram分享這一故事，他寫道「這就是普通與偉大的差別，蒂娜（Tina）」是古晉的偶像之一，亞航的精神在於蒂娜這種傑出人士，這位女士在想念家人時需要一點愛和擁抱」，而費南德斯也特別強調這位空姐是地勤人員，而非空勤組員，事情曝光後，蒂娜也出面解釋，說到這位女性乘客當時在醫護人員陪同下搭機飛往古晉，當護送這位乘客上救護車時，對方哭喊著要找家人令她不捨，除了想到自己的爸媽外，也提醒大家要多陪伴家中父母。

對於蒂娜的善行，不少網友也紛紛留言，「用心服務，我完全被感動了」、「謝謝蒂娜用友善的精神為他人服務，亞航你有一個好組員」、「她好強壯，繼續做下去」、「哪裡來的力氣啊」、「自豪地為客人服務」。除此之外，馬來西亞連鎖健身中心Level Up Fitness負責人肯尼（Kenny Sia）也在下方留言讚許蒂娜，並表示願意提供她一年的健身會費。

也有網友批評說到不該讓地勤人員或空姐抱起乘客：「地勤人員不應這樣做以保護自己免受傷害，亞航應為殘疾人或老年人準備必要的工具或設施。」

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