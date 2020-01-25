美國太空軍隊徽曝光　設計被指與《星空奇遇記》相似

美國政府在2019年底正式成立太空軍，總統特朗普（Donald Trump）1月24日公開部隊的徽章，並且隨即成為話題，不過焦點卻落在其設計是否向經典科幻大作《星空奇遇記》（Star Trek）致敬。

美國空軍上將雷蒙德（John Raymond，左）1月14日宣誓成為新成立的太空軍司令。（AP）

特朗普在Twitter表示經過徵詢軍方領袖、設計師及其他人後，美國太空軍的標誌正式亮相。其圓形設計上寫了「美國太空軍—空軍部」，中間以太空為背景，並有象徵火箭和環繞地球的圖案，以及2019年的羅馬數字。

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年1月24日

很多網民隨即認為，該設計與《星空奇遇記》內的星際艦隊（Starfleet Command）徽章有幾分相似，而曾在六十年代飾演舊版《星空》系列Sulu的George Takei則於Twitter說「從美軍的設計收到版稅」，暗諷華府抄襲。

There is nothing sacred any more. pic.twitter.com/ubyy4OIZrp — George Takei (@GeorgeTakei) 2020年1月24日

不過亦有人為華府的設計辯護，著名國家安全評論家努南（John Noonan）表示，該設計是參考現有的美國空軍太空司令部的徽章。

美國太空軍較早前公開制服設計時同樣惹來熱烈討論，皆因部隊採用與現有陸軍和空軍制服的綠色迷彩設計，結果有網民笑指「太空有樹木嗎？」「他們沒見過太空嗎？」，但太空軍則強調此舉可以減低設計和生產新制服的成本。