FB、Youtube內容管理員工作壓力大　更要簽「生死狀」

網上平台如Facebook、Twitter及YouTube的資訊流量非常龐大，很多時會出現敏感內容，例如有槍手直播行兇過程，或是虐待動物的場面，這些時候就需要內容管理員介入封鎖內容。不過對於內容管理員而言，他們的工作或是世上其中一份最大壓力的職業，更可能影響精神健康。

英國廣播公司（BBC）1月25日報道，負責為Facebook及YouTube管理內容的外判商Accenture要求新入職的員工簽署一份聲明，了解工作可能會令他們患上創傷後遺症（PTSD）。

該份聲明提到「我明白自己所審視的內容可能會引起不安。審視這些內容可能影響自己的精神健康，甚至有可能導致創傷後遺症」，並要求有需要的員工尋求精神輔導，並在認為工作對精神構成負面影響時，向上司反映情況。

有關文件在12月20日發出，科技網站The Verge較早前曾披露這些員工之中，有部分人因工作患上創傷後遺症，其中一名內容管理員直言，工作所見到的片段令自己睡覺時都要在床邊放了手槍旁身。Accenture發言人向The Verge表示，員工健康是公司的優先事項，並稱公司定期更新資料，讓員工清楚知道他們的工作性質，以及公司為他們提供的全面支援計劃。

不過The Verge指出，聲明寫有「不應為工作犧牲自己的精神或情緒健康」，因此「這份工並非適合任何人」，報道認為Accenture的聲明用詞可能暗示會與受情緒困擾的員工劃清界線，違反美國法例。

事實上，Accenture所提供的支援計劃是否真的「全面」則令人懷疑，它的支援熱線和健康教練都不是由專業醫護人員擔任，而且他們不可以診斷或治療精神病。

Facebook和YouTube的母公司Google都表示沒審視過Accenture的有關文件，但強調要求合作夥伴為員工提供精神健康支援。