【農曆新年】拍屁股選配偶　越南赫蒙族特別習俗慶新春

越南的少數民族慶祝農曆新年時，有很多傳統習俗，其中赫蒙族（Hmong，中國稱苗族）族人更會在新年期間舉行「拍屁股選配偶」的活動，讓年輕男女在歡樂節日中談情說愛，尋找配偶。

越南除了佔85.4%人口的京族外，還有53個少數民族，當中包括有100萬人口的赫蒙族。該族主要分布在越南北部河江省和老街省的山區。圖為一名赫蒙族少女2018年10月29日在巴亭郡編織傳統的紡織物。（AFP）

河江省苗旺縣（Meo Vac）的赫蒙族人每逢農曆新年都會舉辦多項娛樂活動。身穿五顏六色民族服裝的未婚男女會聚在一起，他們會玩一些傳統遊戲，例如拔河、搶球與情歌對唱等。

「拍屁股選配偶」這項獨特的習俗會在遊戲期間進行。赫蒙族年輕男子在唱歌玩遊戲時，會用眼睛向屬意的女子發出「愛情信號」，若對方同樣有意思，則會用眼睛回傳信號。

在眉來眼去之後，男子會拍拍女方的屁股，並開始說情話。如果女方回拍男方屁股，則代表同意與對方結伴。按照傳統，二人要互拍對方屁股9次，示愛才會得到正式認可。二人互表愛意後會離開遊戲中的團體，另找地方談心。

不過，屁股不是亂拍的。男女雙方通常都早已認識並相愛。參加這項習俗在公眾場合示愛，是要讓眾人見證他們的愛情。二人之後會找媒人，並成親結為夫妻。