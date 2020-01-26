【2020鼠年】朝鮮曾經不慶祝農曆新年　重新恢復原來是因為他

1月25日是大年初一，除中國外，越南、日本、韓國和朝鮮等國家都會慶祝農曆新年。神秘的朝鮮如何過新年？當地人也會相聚吃飯、派利是等，但韓國媒體報道，原來朝鮮曾有一段時間不慶祝農曆新年，認為它是封建社會遺留的產物，直至領導人金正日在1989年認可農曆新年，民眾才又再開始過節。

朝鮮民眾慶祝農曆新年（美聯社）

朝鮮沒有返鄉潮

韓聯社報道，韓國與朝鮮過農曆新年的方式略有不一樣，例如韓國會出現像中國「春運」般的大規模返鄉潮，朝鮮則沒有這種現象。報道提到，朝鮮人過年也會和家人團聚，不過因為政府本身就會限制民眾的行動，所以基本上沒有離鄉別井的「打工仔」，也就無需回老家過年。

農曆新年期間，朝鮮飲食業會正常營業。大家可以到首都平壤的著名餐廳玉流館吃其最為人所知的平壤冷麵，也可以去前往其他豪華餐廳覓食。人民服務總局還會舉辦品嘗會和飲食鑑定會。朝鮮人過年的時候會飲「屠蘇酒」，以此慶祝又大一歲。

韓國媒體報道，朝鮮曾有一段時間不慶祝農曆新年，因認為它是封建社會遺留的產物（美聯社）

朝鮮居民會在年初一上午和親戚朋友一起吃團圓飯，有些人會拜祭祖先。朝鮮政府規定，國民在拜祖先前，要先前往萬壽台紀念碑，向已故領袖金日成及金正日的銅像獻花。但就算是不拜祭祖先的民眾，也要在假期內到場獻花。

韓國人和朝鮮人都會在過年期間向小朋友派利是，國內的公園與廣場也會有人踢毽、跳繩、放風箏和玩柶戲（朝鮮傳統遊戲）等。

朝鮮兒童在廣場跳繩慶祝農曆新年（美聯社）

朝鮮在2020年的農曆新年假期為25日至27日，即年初一至年初三。該國曾有一段時間不慶祝農曆新年，因為覺得它是封建社會遺留的東西。不過由於金正日在1989年認可農曆新年，民眾才又再開始過上春節。

朝鮮的農曆新年是自2003年起，才有3天的法定假期。包括農曆新年和中秋在內的民俗節日，對於朝鮮人而言，遠沒有太陽節和光明星節重要。4月15日太陽節是金日成生日，2月16日光明星節是金正日生日。