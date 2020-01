為用「特別快線」可以去幾盡？　美漢用人骨模型扮乘客遭警識破

美國亞利桑那州(Arizona)一名62歲男子日前突發奇想,將一具人骨模型偽裝成副駕駛,企圖蒙混過關、開上當地的高乘載車道(High-Occupancy Vehicle lane,一般只准乘載2人或以上汽車使用),但仍被公路巡警當場識破。

從亞利桑拿州公安部推特貼出照片可看到,人骨模型戴著一頂迷彩漁夫帽,穿上破舊的襯衫,再被司機放到一個室外冰箱上,最後用黃色彈性繩綁到副駕駛座。

因美式卡通He-Man(He-Man and the Masters of the Universe)中主角死敵之一就是「骷髏王」(Skeletor),亞利桑拿州警察部寫推文時,也發揮幽默感,稱「你以為帶上『骷髏王』副駕駛就能開上高乘載車道?錯得離譜!」,同時還加上「#沒得逞」和「#你不是He-Man」(#YoureNotHeMan)的標籤。

這位男司機身份沒有曝光,但因違反高乘載管制車道和隔熱紙管制條例,被巡警開出罰單。

