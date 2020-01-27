【Kobe Bryant空難】Kobe一字源自神戶牛　前球星與日本淵源不淺

NBA前傳奇球星高比拜仁，1月26日搭乘墜機身亡。高比拜仁的全名Kobe Bean Bryant，「Kobe」一字其實來自日本，高比拜仁與日本的淵源不淺。

不用懷疑，高比拜仁的高比一字來自神戶牛肉。（Getty）

高比拜仁的父親，祖拜仁（Joseph Washington Bryant）也是NBA的前職業球員。1978年高比拜仁出生時，為何要起名「Kobe」一直為人津津樂道。

根據NBA當年的官方介紹，高比拜仁的名字源自日本餐廳的神戶牛（神戶在日語的發音為Kobe），因此有傳是因為高比拜仁的父親，一次吃神戶牛感到非常好吃，所以取兒子的名字為「Kobe」。

美國的《洛衫磯郵報》亦曾報道指高比拜仁的名字源自神戶，因此取名高比有「神戶」的意思，是不容置疑。

高比拜仁的父親在2007年曾前往日本，在BJ聯盟執教3個賽季，並在之後前往福岡繼續擔任球隊監督。

高比拜仁亦在生前多次前往日本，包括神戶市。他在1998年時亦曾捐款Adidas共48萬日圓（約3.4萬港元），協助日本社區發展，並在2001年至2011年擔任神戶宣傳大使。高比拜仁在2011年東日本311大地震後曾代表紅十字會，協助及鼓勵受災居民。

神戶市長久元喜造在27日發表聲明，感謝高比拜仁當年對神戶的貢獻，並稱他是神戶市民心目中的特別存在。久元表示對他的突然離逝，表達深切哀悼。